مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 18 فبراير : تجنّب الاختبارات والغيرة

العقرب
العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاربعاء 18 فبراير 2026 على العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026

أنجز مهمة واحدة صعبة بتركيز هادئ، وقسّمها إلى أجزاء صغيرة استشر صديقًا، واستمع إلى وجهة نظره. اجعل روتينك بسيطًا لتتمتع بالطاقة اللازمة للتفكير الواضح وتحقيق إنجازات صغيرة…

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

من الأفضل تجنُّب القرارات المالية اليوم، والحرص على الحفاظ على علاقة جيدة مع أعضاء الفريق، قد تسافر لأسباب تتعلق بالعمل، بينما سيقضي العاملون في مجال الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الطهاة والمصرفيين، ساعات عمل إضافية في مكاتبهم. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 حافظ على شرب كمية كافية من الماء يوميًا وتجنّب استخدام الشاشات لفترات طويلة دون انقطاع خطوات صغيرة ومنتظمة للعناية بالنفس ستعزز قدرتك على التحمل والتركيز.

برج العقرب عاطفيا 

إذا كنت أعزبًا، فقد تكشف محادثة صادقة عن شريك مناسب يُقدّر قيمك. قم بأفعال لطيفة بسيطة، مثل إرسال رسالة رقيقة أو الإنصات الجيد. تجنّب الاختبارات والغيرة، واختر كلمات واضحة بدلًا منها دع الثقة تنمو ببطء، ودع اللطف يُرشد كل خطوة صغيرة نحو رابطة أقوى. 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

 حافظ على نبرة هادئة وثابتة في الاجتماعات، الجهود الصغيرة والمتواصلة الآن ستؤدي إلى الاحترام والتقدم المثمر. خصص وقتًا إضافيًا للتفاصيل الدقيقة والمراجعة. دوّن الإنجازات الرئيسية وشاركها بلطف.

برج العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم العقرب

المزيد

