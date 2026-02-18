باحث: مفاوضات واشنطن وطهران تجري تحت ضغط غير مسبوق.. والعقوبات لن تُرفع دفعة واحدة

قال هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، إن الجولة الحالية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تأتي في سياق سياسي وأمني شديد التعقيد، يختلف عن أي جولات سابقة، في ظل تصاعد التوتر والضغوط الإقليمية والدولية.

وأوضح خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية شروق عماد الدين، أن هذه الجولة سبقتها لقاءات جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما ألقى بظلاله على مسار التفاوض، إلى جانب وجود مستوى آخر من التنسيق بين دوائر مقربة من الطرفين، كما أشار إلى أن إجراء الحرس الثوري الإيراني مناورات في مضيق هرمز وإغلاقه لساعات مثّل تطورًا لافتًا، حمل رسائل تصعيد بالتوازي مع الانخراط في المسار الدبلوماسي، في ما وصفه بسياسة "العصا والجزرة".

وبشأن مطلب رفع العقوبات، رأى سليمان أن الاستجابة الأمريكية لرفع كامل وفوري للعقوبات أمر مستبعد في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن أي تخفيف سيأتي تدريجيًا وبالتوازي مع خطوات إيرانية ملموسة، بما يسمح للإدارة الأمريكية بإظهار تحقيق مكاسب سياسية، مع مراعاة الضغوط الإسرائيلية في هذا السياق.