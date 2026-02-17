حكيم نجم أولى ليالي رمضان في التجمع الخامس

يستعد المطرب الشعبي حكيم، لإحياء سهرة فنية مميزة داخل إحدى الخيم الرمضانية بمنطقة التجمع الخامس، في ثاني أيام شهر رمضان، الموافق 20 فبراير، وبحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام.

ومن المقرر أن يقدم حكيم باقه متنوعة من أشهر أغانيه التي صنعت مسيرته الفنية، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية مميزة.

حفلات حكيم

وعلى جانب آخر، يستعد حكيم للقيام بجولة فنية بأستراليا، يحيى خلالها عدة حفلات غنائية للجاليات المصرية والعربية في عدة مدن استرالية، وتبدأ أولى حفلاته يوم 25 إبريل.

بينما يحيي أيضاً حفلاً فنياً جديداً في لندن يوم 26 مارس المقبل، وذلك على أحد المسارح الكبرى، ومن المتوقع أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه الشعبية التي يحبها الجمهور.

اشتهر حكيم بمشوار فني مميز قدم خلاله العديد من الأغاني الشعبية التي لاقت رواجًا كبيرًا في مصر والعالم العربي، ونجح في أن يكون رمزًا للموسيقى الشعبية المبهجة التي تجمع بين الإيقاعات الراقصة والكلمات البسيطة القريبة من الجمهور.