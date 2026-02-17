قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اختلاف الرؤية.. هل يجب على المسافر من مصر إلى السعودية الصيام غدا؟
شوبير : لو المسحراتي مقلش اسمي أعيط
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الأممية للمناخ
حريق هائل يدمر مسرحًا تاريخيًا في نابولي
إخلاء سبيل كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر في إقامة حفل بدون ترخيص
تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد
تسليم القيادة بالقوات المسلحة| أحمد موسى: الفريق أشرف زاهر أعرب عن تقديره للفريق عبدالمجيد صقر
أحمد موسى: رمضان شهر التسامح والعمل الصالح
شرطة الكابيتول توقف مشتبها فيه قرب مبنى الكونغرس بحوزته سلاحا ناريا
أحمد موسى: مش هتلاقي مواطن من غير إفطار أو سحور
منّاعة لـ هند صبري في النصف الأول من رمضان 2026 .. وكان يا ما كان
دعاء آخر يوم شعبان بعد استطلاع رؤية هلال رمضان 2026 | ردده الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عودة قوية بعد غياب.. طارق الدسوقي يفاجئ جمهوره بدور شعبي لأول مرة

الفنان طارق الدسوقي
الفنان طارق الدسوقي
هاجر ابراهيم

قال الفنان طارق الدسوقي إن مشاركته في مسلسل «علي كلاي» تمثل تجربة مختلفة في مسيرته الفنية، موضحًا أنها المرة الأولى التي يخوض فيها عملًا يُصنَّف ضمن الدراما الشعبية الاجتماعية، وهو ما سيظهره أمام الجمهور بصورة جديدة ومغايرة لما اعتادوا عليه.

وأضاف الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة اليوم، أنه حرص بعد فترة غياب عن الساحة الفنية على أن تكون عودته قوية ومختلفة، معربًا عن سعادته بالعودة عبر بوابات المسرح والتليفزيون والإذاعة، مؤكدًا أن خوض تجارب جديدة يمنح الفنان طاقة متجددة ويضيف إلى رصيده الفني.

وأشار إلى أن تواصله مع الفنان أحمد العوضي وصنّاع العمل، وشرح تفاصيل المشروع منذ البداية، منحه شعورًا بالراحة والثقة، خاصة في ظل وجود رغبة حقيقية من فريق العمل في مشاركته، وهو ما شجعه على خوض هذه التجربة الجديدة.

الفنان طارق الدسوقي علي كلاي الشعبية الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

صيام الأطفال

رمضان فى الدراسة.. نصائح لصيام الأطفال فى الشهر الكريم

كيف يؤثر الطعام على الرغبة الجنسية؟

هل يمكن تحسين الرغبة الجنسية بالطعام؟ خبيرة تغذية تكشف أفضلها

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

بالصور

رمضان فى الدراسة.. نصائح لصيام الأطفال فى الشهر الكريم

صيام الأطفال
صيام الأطفال
صيام الأطفال

هل يمكن تحسين الرغبة الجنسية بالطعام؟ خبيرة تغذية تكشف أفضلها

كيف يؤثر الطعام على الرغبة الجنسية؟
كيف يؤثر الطعام على الرغبة الجنسية؟
كيف يؤثر الطعام على الرغبة الجنسية؟

أشهر 10 مشاكل تهدد العين .. اعرف أسبابها وأعراضها

العين
العين
العين

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى

فيديو

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

المزيد