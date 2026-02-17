عودة قوية بعد غياب.. طارق الدسوقي يفاجئ جمهوره بدور شعبي لأول مرة

قال الفنان طارق الدسوقي إن مشاركته في مسلسل «علي كلاي» تمثل تجربة مختلفة في مسيرته الفنية، موضحًا أنها المرة الأولى التي يخوض فيها عملًا يُصنَّف ضمن الدراما الشعبية الاجتماعية، وهو ما سيظهره أمام الجمهور بصورة جديدة ومغايرة لما اعتادوا عليه.

وأضاف الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة اليوم، أنه حرص بعد فترة غياب عن الساحة الفنية على أن تكون عودته قوية ومختلفة، معربًا عن سعادته بالعودة عبر بوابات المسرح والتليفزيون والإذاعة، مؤكدًا أن خوض تجارب جديدة يمنح الفنان طاقة متجددة ويضيف إلى رصيده الفني.

وأشار إلى أن تواصله مع الفنان أحمد العوضي وصنّاع العمل، وشرح تفاصيل المشروع منذ البداية، منحه شعورًا بالراحة والثقة، خاصة في ظل وجود رغبة حقيقية من فريق العمل في مشاركته، وهو ما شجعه على خوض هذه التجربة الجديدة.