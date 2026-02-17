فاطمة عادل شقيقة هدى المفتي في سوا سوا رمضان 2026

تشارك الفنانة فاطمة عادل، في موسم رمضان 2026, بمسلسل "سوا سوا"، مع كل من أحمد مالك وهدى المفتي، والذي سوف يعرض على شاشة قنوات MBC مصر.



وتجسد فاطمة عادل، شخصية "رباب"، وهي الشقيقة الكبرى للفنانة هدى المفتي، وتظهر خلال أحداث المسلسل وهي تجسد دور ممرضة، وتدخل خلالها في صراعات درامية.





وينتمي «سوا سوا» إلى فئة الدراما الشعبية الرومانسية، ويطرح حكاية إنسانية تمس الواقع اليومي للمجتمع المصري.



وكان أخر أعمال فاطمة عادل، مسلسل ولد بنت شايب مع النجم أشرف عبد الباقي، كما قدمت مؤخرًا فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، وكان أخر أعمالها المسرحية "الأرتست"، بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية والذي لاقى نجاح كبير والذي عرض أكتر من 100 ليلة عرض على خشبة المسرح.