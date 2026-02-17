رمضان 2026 | موعد عرض مسلسل سوا سوا لـ هدى المفتي وأحمد مالك

كشفت الصفحة الرسمية لقناة ام بي سي مصر على الفيسبوك عن موعد عرض مسلسل "سوا سوا" بطولة أحمد مالك وهدى المفتي، حيث يعرض المسلسل في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة.

مسلسل سوا سوا

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي، كل من: نهى عابدين، خالد كمال، أحمد عبد الحميد، حسني شتا، عبد العزيز مخيون، فتوح أحمد، شريف الدسوقي، محمود السراج، وعدد آخر من الفنانين.

العمل يقدم معالجة اجتماعية إنسانية قريبة من الجمهور، خاصة مع وجود كتيبة تمثيلية متنوعة تجمع بين الخبرة والشباب؛ وهو ما يفتح الباب أمام حالة درامية متوازنة تجمع بين العمق والواقعية.