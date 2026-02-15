شريف الدسوقي يكشف لصدي البلد عن شخصيته في مسلسل سوا سوا

كشف الفنان شريف الدسوقي عن تفاصيل شخصيته في مسلسل سوا سوا، وذلك خلال تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري أعرب فيها عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في العمل، مؤكدًا أن التجربة تحمل العديد من المفاجآت للجمهور.



وأوضح الدسوقي أنه يجسد شخصية خورشيد، تاجر التحف والأنتيكات، الذي تربطه علاقة مهمة بشخصية إبراهيم التي يقدمها النجم أحمد مالك، كما تتقاطع خطوطه الدرامية مع شخصية أحلام التي تؤديها النجمة هدى المفتي، ما يخلق حالة من التشابك الدرامي المليء بالأحداث والتطورات.

وأعرب الدسوقي عن سعادته بالتعاون مع المخرج عصام عبد الحميد، مشيدًا بأجواء العمل وروح الفريق، مؤكدًا أن الكواليس تتسم بالاحترافية والتعاون بين جميع المشاركين.

ويشارك في بطولة مسلسل سوا سوا إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من: نهى عابدين، خالد كمال، أحمد عبد الحميد، حسني شتا، عبد العزيز مخيون، فتوح أحمد، محمود السراج، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

ومن المتوقع أن يشهد المسلسل تفاعلاً واسعًا فور عرضه، خاصة في ظل توليفة العمل التي تجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق، إلى جانب كوكبة من النجوم وصناع العمل.