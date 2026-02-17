مصطفى عاطف: رمضان فرصة للكرم المنضبط وتجديد الروابط الأسرية

أكد المنشد مصطفى عاطف أن رمضان فرصة لإعادة ضبط العلاقة بالطعام، مميزًا بين الكرم المشروع والإسراف، مشيرًا إلى أن التخطيط وتوزيع الطعام دون هدر من هدي النبي ﷺ.

وقال مصطفى عاطف، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن هناك أهمية اجتماع الأسرة على المائدة يوميًا لتعزيز الروابط الأسرية وإحياء قيم الشهر الروحية والاجتماعية.

وتابع أن من أجمل مظاهر الشهر اجتماع الأسرة يوميًا على مائدة واحدة، ما يعزز الترابط الأسري ويعيد دفء العلاقات داخل البيت، إلى جانب دعم القيم الروحية والاجتماعية المرتبطة بالعبادات والإنشاد.