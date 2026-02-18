شوبير يدافع عن حسام عبد المجيد: أخطأ واعتذر بوضوح

علق الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم على الأزمة التي أثيرت بين حسام عبد المجيد وعبد الله السعيد، مؤكدًا أن السعيد يُعد أحد رموز الكرة المصرية وقيمة كبيرة في تاريخ اللعبة.



وأوضح شوبير أن حسام عبد المجيد لاعب معروف بأخلاقه ولم تصدر عنه أزمات سابقة، لكنه أخطأ وقدم اعتذارًا واضحًا ومتكررًا، سواء بشكل مباشر أو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن اللاعب أبدى احترامه الكامل لعبد الله السعيد.



وشدد على أن توقيع أي عقوبة يظل قرارًا إداريًا يخص النادي، لكن لا ينبغي أن يتحول الأمر إلى هجوم مبالغ فيه أو إصدار أحكام قاسية، مؤكدًا أن الاعتراف بالخطأ وتقديم الاعتذار خطوة مهمة يجب وضعها في الاعتبار.