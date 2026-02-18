قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

برنامج رمضاني متكامل بجميع فروع مكتبة مصر العامة.. تعزيز الثقافة وبناء الإنسان

رانيا شرعان
رانيا شرعان
جمال عاشور

أعلنت الدكتورة رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، إطلاق برنامج رمضاني متكامل بجميع فروع المكتبة، احتفالًا بالشهر الكريم، مؤكدة أن البرنامج يأتي في إطار الدور التنويري والمجتمعي الذي تضطلع به المكتبة، وحرصها على تقديم أنشطة ثقافية وتعليمية وترفيهية تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، وتعزز قيم المعرفة والانتماء.

وقالت شرعان إن البرنامج يتضمن باقة متنوعة من الفعاليات، من بينها الفوازير الرمضانية الثقافية التي تستهدف تنمية المعلومات العامة وتحفيز المشاركة المجتمعية، إلى جانب المسابقات القرائية التي تشجع الأطفال والشباب على القراءة واكتساب المعرفة خلال الشهر الكريم، مع تخصيص جوائز تحفيزية للمشاركين.

وأضافت أن الفعاليات تشمل كذلك عروض المسحراتي والأنشطة التراثية التي تعكس الأجواء الرمضانية الأصيلة، فضلًا عن ورش الحكي وقصص التراث الشعبي، والأنشطة التفاعلية الموجهة للأطفال.

وأوضحت مديرة المكتبة أن البرنامج يضم أيضًا ورشًا فنية وإبداعية، مثل الأشغال اليدوية وصناعة الزينة الرمضانية، وورش الخط العربي، إلى جانب العروض الفنية والأمسيات الثقافية والندوات التوعوية ومناقشات الكتب، فضلًا عن أنشطة تنمية المهارات الحياتية والرقمية. كما يتم تنظيم برامج خاصة للأطفال والنشء تتضمن ألعابًا تعليمية وعروضًا ترفيهية تجمع بين التعلم والمتعة.

وأكدت شرعان أن المكتبة، في إطار دعمها لمفهوم التعلم مدى الحياة، تقدم دورات تدريبية متنوعة في مجالات التكنولوجيا واللغات وتنمية المهارات، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل، مع استمرار خدمات المكتبات المتنقلة للوصول إلى المناطق المختلفة وتقديم الأنشطة الثقافية والمعرفية للفئات الأكثر احتياجًا.

واختتمت الدكتورة رانيا شرعان تصريحها بالتأكيد على أن البرنامج الرمضاني يأتي في ضوء رؤية مكتبات مصر العامة لتعزيز دورها كمراكز ثقافية مجتمعية، ودعم بناء الإنسان المصري، ونشر ثقافة القراءة والمعرفة، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في الوعي وبناء مجتمع قائم على المعرفة.

الدكتورة رانيا شرعان مكتبة مصر العامة مكتبة مصر العامة الرئيسية برنامج رمضاني متكامل مختلف الفئات العمرية

