ديني

معجزة ربانية تحدث في أول ليلة من رمضان.. 5 عجائب اغتنموها

معجزة ربانية تحدث في أول ليلة من رمضان.. 5 عجائب اغتنموها
معجزة ربانية تحدث في أول ليلة من رمضان.. 5 عجائب اغتنموها

بدأ رمضان شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، و أول ليلة من شهر رمضان هي ليلة القرب والاجتباء والاصطفاء وبداية نهر الخير فهى ليلة لا تعود، وربما لا تعود ونحن على قيد الحياه فاغتنموها ولا تضيعوها، أول ليلة من رمضان ليلة عظيمة جدا وجليلة القدر وعالية المنزلة فاحذر أيها المسلم أن تضيعها.

وهناك معجزة ربانية تحدث فى أول ليلة فى رمضان فعلينا جميعا ان ننتهز هذه الليلة كل يوم فى رمضان،حتى نخرج من شهر الخير مغفورين الذنب عتقاء من النار، فما هي المعجزة التي تحدث فى أولى ليلة من رمضان؟.

معجزة ربانية تحدث بأول ليلة في رمضان

من كرم الله عز وجل علينا أن أول ليلة من رمضان يعتق فيها رقاب الكثير من النيران، فأول ليلة نصلى فيها القيام ونصوم فى الصباح ولكن قبل أن نصوم أول يوم فى رمضان ربنا جل شأنه يغفر ويعتق لكثير يفتح لنا شهر رمضان بالعتق من النار، هكذا قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة.

ماذا يحدث بأول ليلة في رمضان

وإستدل “ أبو عمر” فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الغجتماعي فيسبوك، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (( وعن أبى هريرة، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم " إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادى مناد كل ليلة: يا باغى الخير أقبل، ويا باغى الشر أقصر، و لله عتقاء من النار، و ذلك كل ليلة))" أخرجه الترمذى والبيهقى وابن حبان والحاكم .

وأوضح أن هذه الاعانة من الله تعالى لعبادة تستحق أن يقابلها العبد بالإهتمام فالله عز وجل يصفد مردة الجن والشياطين فلا يصلون الى ما كانوا يصلون اليه قبل رمضان مع الإنسان من الوسوسة وتزين الشر، ومن باب الرحمة والتفاؤل تغلق ابواب النيران السبعة وتفتح أبواب الجنة الثمانية، فلا يفتح من أبواب النيران باب ولا يغلق من أبواب الجنة باب لقول الله عز وجل ( ورحمتي وسعت كل شيء).

وتابع قائلاً:" شهر رمضان هو شهر تخشاكم فيه الرحمة وتحفكم فيه الملائكة وينظر الله فيه الى تنافسكم فى الخير فأروا الله من انفسكم خيرا فإن المحروم من حرم من الخير فى هذا الشهر، فالشقي هو الذي يتعامل مع شهر رمضان كغيره من الشهور، الشقي الذي يمر عليه يوم من رمضان مثل باقي الايام لا يستفاد به، لا يعظم هذا الشهر ولا يعظم هذه الشعيرة ويقول الله ومن يعظم شعائر الله.


فضل أول ليلة من رمضان

أول ليلة من شهر رمضان فضلها سابغ وسابق، وهى التى قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم “إذا كان أول ليلة في شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يُفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عُتقاء من النار وذلك كل ليلة”.

فهذه الليلة ينظر الله إلينا فيها، فكيف تحب أن ينظر اليك وماذا تريد أن تفعل ويراه الله منك.. انظر ما تحب أن يراه منك وافعله لتقترب من الله، ومن نظر الله إليه لا يعذبه ابدا.

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعطيت أمتي في شهر رمضان خمساً لم يعطهن نبي قبلي، أما واحدة، فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله تعالى إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبداً".

فضل أول ليلة من رمضان ماذا يحدث فى أول ليلة فى رمضان معجزة ربانية تحدث فى أول ليلة فى رمضان

