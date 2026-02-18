"المالية": طرح سندات خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية طرحها لسندات الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 40 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن متوسط عائد سندات الخزانة أجل عامين بلغ 76ر21%، وأعلى عائد 87ر21%، وسجل أقل عائد 52ر21%، فيما بلغ متوسط عائد سندات الخزانة أجل 3 سنوات 74ر20%، وأقصى عائد 85ر20%، وسجل أقل عائد 55ر20%.

وأشارت إلى أن متوسط عائد سندات الخزانة أجل 5 سنوات بلغ 57ر19%، وأعلى عائد 65ر19%، وسجل أقل عائد 25ر19%، فيما سجل متوسط عائد سندات الخزانة صفرية الكوبون، 53ر22%، وأعلى عائد 63ر22%، وأقل عائد 3ر22%.

ولفتت إلى أنها قد طرحت الإثنين الماضي، سندات خزانة أجل عامين ، و3 سنوات، و5 سنوات، وصفرية الكوبون بقيم بلغت 8 و20 و5 و7 مليارات جنيه على التوالي.