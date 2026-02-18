كينيا والولايات المتحدة تستأنفان المفاوضات التجارية الأسبوع المقبل في واشنطن

أعلن وزير التجارة الكيني، لي كينيا نجوي، اليوم /الأربعاء/، أن بلاده والولايات المتحدة، ستستأنفان المفاوضات الأسبوع المقبل في واشنطن، سعيا للتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي.

وأوضح الوزير -في بيان نقلته شبكة سي أن بي سي أفريكا- أن المباحثات ستتبعها اجتماعات إضافية لتثبيت ما سيتم التوصل إليه خلال المداولات، مضيفا" المحادثات ستعقد من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، تليها اجتماع أو اجتماعان بعد ذلك "لتأكيد المداولات".

وأجرت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، والتي صدرت سلعا بقيمة 737 مليون دولار - أو 10% من إجمالي صادراتها - إلى الولايات المتحدة في عام 2024، محادثات مع واشنطن في أغسطس الماضي لحماية الوصول إلى السوق، ساعية إلى إتمام عملية بدأت في عام 2020 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.

وبدأت المفاوضات بين البلدين عام 2020 بهدف الحفاظ على حصة كينيا في السوق الأمريكية، واستؤنفت لاحقا في عهد الرئيس السابق جو بايدن لإزالة الحواجز غير الجمركية، لكنها لم تُستكمل قبل عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي.