قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر
أول ليلة في رمضان.. صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر | بث مباشر
إيقاف ألميدا مدرب إشبيلية 7 مباريات بعد واقعة ألافيس
موقف مالكوم من مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي
صور فضائية ترصد دفن مداخل أنفاق وإصلاح قواعد صواريخ إيرانية وسط توتر مع واشنطن وتل أبيب |شاهد
بـ الفانوس .. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية ساحرة
حماة الوطن: مشروع قانون الإدارة المحلية يترجم توجيهات الرئيس لخطوات تشريعية واضحة
صلاة التراويح | هل الأفضل أدؤها في المسجد أم المنزل؟.. أزهري يوضح
عقوبة تعطيل المرور في القانون .. احذر الحبس والغرامة
المقاولون العرب يُبرم شراكة مع مشروع World Football Track لدعم الاحتراف الخارجي للناشئين
الركاب ينجون بأعجوبة .. سقوط ميكروباص في حفرة عميقة بالزاوية | صور مؤسفة
يامال يستعد لصيام رمضان للعام الثاني على التوالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موسكو تواصل العمل للإفراج عن المواطنين الروس الموقوفين في أذربيجان

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى استمرار الاتصالات مع أذربيجان حول مسألة المواطنين الروس الموقوفين لديها.

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "أشرنا مرارا إلى أن الإسراع في إطلاق سراح الروس وإعادتهم إلى ديارهم يمثل أولوية مطلقة بالنسبة لنا.

 ونطرح هذا السؤال بانتظام في اتصالاتنا الثنائية مع الشركاء الأذربيجانيين، ومن شأن مثل هذا القرار من باكو أن يشكل خطوة مهمة بالطبع على طريق مزيد من تعزيز علاقات حسن الجوار بين بلدينا".


 

وشددت على أن هذه المشكلة تمثل إحدى القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال الوزارة.


 

وكانت وكالة "ريبورت" الأذربيجانية قد نقلت، عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون بالجمهورية، أن موظفي وزارة الداخلية الأذربيجانية اعتقلوا في العاصمة باكو مواطنين روس، يُشتبه في تورطهم المزعوم في تهريب المخدرات من إيران وجرائم إلكترونية.

الخارجية الروسية الشركاء الأذربيجانيين أجهزة إنفاذ القانون باكو تهريب المخدرات من إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

ترشيحاتنا

جهاز مستقبل مصر

بعد ارتفاعها بالأسواق .. مستقبل مصر يطرح الفرخة بسعر 90 جنيها

المهندس محمد عبد الغني

انتخابات المهندسين | مطالب بمنع تصوير بطاقات الاقتراع.. وإعلان النتائج بمقار الفرعيات

المشاركون في البرنامج التدريبي للمجلس القومي

القومي لحقوق الإنسان يختتم تعزيز القدرات في التغطية الصحفية للقضايا البرلمانية

بالصور

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد