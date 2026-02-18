موسكو تواصل العمل للإفراج عن المواطنين الروس الموقوفين في أذربيجان

أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى استمرار الاتصالات مع أذربيجان حول مسألة المواطنين الروس الموقوفين لديها.

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "أشرنا مرارا إلى أن الإسراع في إطلاق سراح الروس وإعادتهم إلى ديارهم يمثل أولوية مطلقة بالنسبة لنا.

ونطرح هذا السؤال بانتظام في اتصالاتنا الثنائية مع الشركاء الأذربيجانيين، ومن شأن مثل هذا القرار من باكو أن يشكل خطوة مهمة بالطبع على طريق مزيد من تعزيز علاقات حسن الجوار بين بلدينا".





وشددت على أن هذه المشكلة تمثل إحدى القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال الوزارة.





وكانت وكالة "ريبورت" الأذربيجانية قد نقلت، عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون بالجمهورية، أن موظفي وزارة الداخلية الأذربيجانية اعتقلوا في العاصمة باكو مواطنين روس، يُشتبه في تورطهم المزعوم في تهريب المخدرات من إيران وجرائم إلكترونية.