وفاة كاهن من إيبارشية صنبو وديروط .. والبابا تواضروس يُقدّم التعزية

توفي، اليوم، القس ميساك استمالك، كاهن دير الشهيد مار مينا بصنبو، عن عمرٍ ناهز 86 عامًا، بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 22 سنة.

وُلد الأب المتنيّح يوم 5 نوفمبر 1939، وسيم كاهنًا يوم 18 أكتوبر 2003.

وأُقيمت صلوات تجنيزه في كنيسة السيدة العذراء بديروط، بحضور نيافة الأنبا برسوم، مطران صنبو وديروط، ومجمع كهنة الإيبارشية.

وتقدّم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء إلى نيافة الأنبا برسوم، مطران إيبارشية صنبو وديروط، وإلى مجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القس ميساك استمالك، ملتمسًا العزاء لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة والنصيب والميراث مع الأربعة والعشرين قسيسًا.