اقتصاد

بدون مصنعية .. أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب وتحركاته في المملكة العربية السعودية والبورصة العالمية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 19 فبراير 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب دون مصنعية في السعودية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 600.50  ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 550.50 ريالا سعوديا.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 525.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 450.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت نحو 350.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 وصلت إلى نحو 300.25 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 18679.50ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 4204 ريالا سعوديا.

سعر الذهب عالميا اليوم 

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4980.60  دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

أسعار الذهب السعودية سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا اليوم

أهمها الموز والخيار.. أطعمة تناولها فى السحور لصيام صحي

6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان

عودة ‏AMG‏ ريد بيج الكلاسيكية في إصدار عصري اختباري بتصميم مثير

الكشف لأول مرة على سكودا بياك الكهربائية 2026 ‏

