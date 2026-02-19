قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوريا الجنوبية.. السجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول
رقص خادش للحياء.. التحقيق مع صانعتي محتوى عقب ضبطهما بأكتوبر
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 113 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
وزير الخارجية يؤكد لنظيرته البريطانية ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يؤكد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
اصطفاف كوكبي نادر.. راصد الزلازل يحذر من ظاهرة ستحدث في 20 فبراير
زيلينسكي: سيكون للأمريكيين دور قيادي في مراقبة وقف إطلاق النار بأوكرانيا
اعرف الكيلو بكام.. أسعار اللحوم في أول أيام رمضان بالأسواق والمنافذ
بسبب قيود الاحتلال.. تحذيرات أممية من ظروف إنسانية كارثية تجتاح غزة
جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب على الحدود الشمالية.. هل اقتربت الحرب مع إيران؟
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وخطوات الاستعلام عنها .. ترقبوها هنا
رمضان صدقة من الله على عبادة فكيف نجدد حياتنا فيه؟.. علي جمعة يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أسعار الفضة اليوم الخميس.. كم وصل سعر الجرام؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

تشهد أسعار الفضة في مصر انخفاضًا بسيطًا في مستويات البيع والشراء حسب آخر تحديث من منصة "آي صاغة"، مع معدلات تراجع تتراوح حول -1.5% تقريبًا.

وجاء تراجع الفضة محلياً بالتزامن مع تراجعها أيضاً على المستوى العالمي والذي حدث نتيجة قوة الدولار الأمريكيمما قلل من جاذبية المعادن النفيسة، بما في ذلك الفضة، حيث أنه كلما زادت قوة الدولار تنخفض أسعار الفضة.

وبالطبع التقلبات في سعر الأوقية عالميًا تؤثر مباشرة في أسعار الجرام داخل مصر.

ووفقاً لآخر تحديث انخفضت أسعار الفضة اليوم الخميس وجاءت كالتالي:

عيار 999

سجل نحو 129,75 جنيه للبيع

و 125 جنيه للشراء

عيار 925

سجل حوالي 120,25 جنيه للبيع

و 115,75 للشراء

عيار 900

سجل حوالي 117 جنيه للبيع

و  112,50 جنيه للشراء

عيار 800

وصل اليوم إلى 104 جنيه للبيع

و 100 جنيه للشراء

عيار 600

وصل سعره إلى 78 جنيه للبيع

و 75 جنيه للشراء

بينما سجل الجنيه الفضه 962 جنيه للبيع

و 926 جنيه للشراء

فيما وصل سعر الأوقية اليوم إلى 77,25 دولار للبيع

و 77 دولار للشراء.

أسعار الفضة اليوم تراجع أسعار الفضة الفضة محلياً وعالمياً الذهب والفضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

إمساكية رمضان 2026 في مصر: مواقيت الصيام والصلوات كاملة

إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواقيت الصيام والصلوات كاملة

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

إجازة رسمية

الموظفون والطلاب.. هل الخميس أول يوم رمضان إجازة رسمية؟

ترشيحاتنا

أونروا

أونروا: الأوضاع الإنسانية في مختلف أنحاء غزة بالغة السوء

صورة أرشيفية

ثلوج كثيفة تغطي بوخارست وتعطل خدمات النقل.. فيديو

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يشيد بصدى البلد: عاجبني برنامج نورانيات قرآنية.. وهل يتأثر الاتجاه الصاعد بتراجع التداولات؟

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد