تراجع أسعار الفضة اليوم الخميس.. كم وصل سعر الجرام؟

تشهد أسعار الفضة في مصر انخفاضًا بسيطًا في مستويات البيع والشراء حسب آخر تحديث من منصة "آي صاغة"، مع معدلات تراجع تتراوح حول -1.5% تقريبًا.

وجاء تراجع الفضة محلياً بالتزامن مع تراجعها أيضاً على المستوى العالمي والذي حدث نتيجة قوة الدولار الأمريكيمما قلل من جاذبية المعادن النفيسة، بما في ذلك الفضة، حيث أنه كلما زادت قوة الدولار تنخفض أسعار الفضة.

وبالطبع التقلبات في سعر الأوقية عالميًا تؤثر مباشرة في أسعار الجرام داخل مصر.

ووفقاً لآخر تحديث انخفضت أسعار الفضة اليوم الخميس وجاءت كالتالي:

عيار 999

سجل نحو 129,75 جنيه للبيع

و 125 جنيه للشراء

عيار 925

سجل حوالي 120,25 جنيه للبيع

و 115,75 للشراء

عيار 900

سجل حوالي 117 جنيه للبيع

و 112,50 جنيه للشراء

عيار 800

وصل اليوم إلى 104 جنيه للبيع

و 100 جنيه للشراء

عيار 600

وصل سعره إلى 78 جنيه للبيع

و 75 جنيه للشراء

بينما سجل الجنيه الفضه 962 جنيه للبيع

و 926 جنيه للشراء

فيما وصل سعر الأوقية اليوم إلى 77,25 دولار للبيع

و 77 دولار للشراء.