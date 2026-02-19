تراجع أسعار الفضة اليوم الخميس.. كم وصل سعر الجرام؟

تشهد أسعار الفضة في مصر انخفاضًا بسيطًا في مستويات البيع والشراء حسب آخر تحديث من منصة "آي صاغة"، مع معدلات تراجع تتراوح حول -1.5% تقريبًا.
وجاء تراجع الفضة محلياً بالتزامن مع تراجعها أيضاً على المستوى العالمي والذي حدث نتيجة قوة الدولار الأمريكيمما قلل من جاذبية المعادن النفيسة، بما في ذلك الفضة، حيث أنه كلما زادت قوة الدولار تنخفض أسعار الفضة.
وبالطبع التقلبات في سعر الأوقية عالميًا تؤثر مباشرة في أسعار الجرام داخل مصر.
ووفقاً لآخر تحديث انخفضت أسعار الفضة اليوم الخميس وجاءت كالتالي:
عيار 999
سجل نحو 129,75 جنيه للبيع
و 125 جنيه للشراء
عيار 925
سجل حوالي 120,25 جنيه للبيع
و 115,75 للشراء
عيار 900
سجل حوالي 117 جنيه للبيع
و 112,50 جنيه للشراء
عيار 800
وصل اليوم إلى 104 جنيه للبيع
و 100 جنيه للشراء
عيار 600
وصل سعره إلى 78 جنيه للبيع
و 75 جنيه للشراء
بينما سجل الجنيه الفضه 962 جنيه للبيع
و 926 جنيه للشراء
فيما وصل سعر الأوقية اليوم إلى 77,25 دولار للبيع
و 77 دولار للشراء.