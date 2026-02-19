معيطتش في وفاة والدي.. عمرو زكي يكشف عن أصعب لحظات حياته

كشف عمرو زكي مهاجم الزمالك السابق، عدد من التفاصيل التي تخص حياته الشخصية والأسباب التي أدت إلى ابتعاده خلال الفترة الماضية.

عمرو زكي

وقال عمرو زكي خلال ظهوره مع الإعلامي أحمد شوبير، ببرنامج “أقر وأعترف” على قناة النهار "وفاة والدي كانت حاجة صعبة عليا جدا تقبل الموضوع، انا فيه اتنين لما ماتوا معيطش عليهم، ابويا ومحمد عبدالوهاب، من كتر مانا مكنتش قادر استوعب اللي بيحصل انا دفنتهم ومعيطش عليهم من كتر مانا مش مستوعب انهم ماتوا.

توقيف عمرو زكي في مطار القاهرة

شهدت الايام الماضية تطورًا مفاجئًا بعدما ألقت الجهات الأمنية القبض على عمرو زكي بمطار القاهرة، ومنعته من السفر إلى دولة الإمارات، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات حول أسباب التوقيف وما إذا كان مرتبطًا بقضايا جديدة.

سليمان يوضح تفاصيل القضية القديمة

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة “dmc”، أكد أحمد سليمان أن الأخبار المتداولة عن عمرو زكي تحمل الكثير من المغالطات، موضحًا أن الأمر يعود إلى قضية قديمة منذ 6 سنوات، مرتبطة بحادث وقع في مدينة العلمين.

وأشار سليمان إلى أن القضية لم يتم حفظها بشكل رسمي في ذلك الوقت، وهو ما تسبب في استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بها حتى الآن.

إجراءات قانونية لإنهاء الأزمة

وأضاف سليمان أن شقيق عمرو زكي ومحاميه الخاص توجها بالفعل إلى مدينة العلمين لإنهاء الأمر قانونيًا، مشيرًا إلى أن اللاعب سيكون في نيابة العباسية لحين الحصول على إفادة رسمية بحفظ القضية، وبعدها تنتهي الأزمة تمامًا.

وشدد على أن كل ما يتردد بشأن ترحيل عمرو زكي أو اتخاذ إجراءات أشد بحقه لا أساس له من الصحة