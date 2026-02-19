قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاوضون جدد.. خبير: أوروبا حريصة على المشاركة بالمفاوضات الأوكرانية الروسية
واتساب يختبر أكبر تغيير في واجهته.. الحالات تقتحم تبويب الدردشات
اتحرقت بالكامل.. اندلاع حريق بورشة أخشاب بالمدينة الصناعية في أسيوط
هل الصيام صحيح؟.. الإفتاء توضح حكم من شرب ولم يسمع أذان الفجر
الأرصاد تحذر من شبورة صباحية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا
لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران
دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم
غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري
جيش الاحتلال يهاجم البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
معيطتش في وفاة والدي.. عمرو زكي يكشف عن أصعب لحظات حياته

عمرو ذكي
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

كشف عمرو زكي مهاجم الزمالك السابق، عدد من التفاصيل التي تخص حياته الشخصية والأسباب التي أدت إلى ابتعاده خلال الفترة الماضية. 

عمرو زكي

وقال عمرو زكي خلال ظهوره مع الإعلامي أحمد شوبير، ببرنامج “أقر وأعترف” على قناة النهار "وفاة والدي كانت حاجة صعبة عليا جدا تقبل الموضوع، انا فيه اتنين لما ماتوا معيطش عليهم، ابويا ومحمد عبدالوهاب، من كتر مانا مكنتش قادر استوعب اللي بيحصل انا دفنتهم ومعيطش عليهم من كتر مانا مش مستوعب انهم ماتوا. 

توقيف عمرو زكي في مطار القاهرة

شهدت الايام الماضية تطورًا مفاجئًا بعدما ألقت الجهات الأمنية القبض على عمرو زكي بمطار القاهرة، ومنعته من السفر إلى دولة الإمارات، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات حول أسباب التوقيف وما إذا كان مرتبطًا بقضايا جديدة.

سليمان يوضح تفاصيل القضية القديمة

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة “dmc”، أكد أحمد سليمان أن الأخبار المتداولة عن عمرو زكي تحمل الكثير من المغالطات، موضحًا أن الأمر يعود إلى قضية قديمة منذ 6 سنوات، مرتبطة بحادث وقع في مدينة العلمين.

وأشار سليمان إلى أن القضية لم يتم حفظها بشكل رسمي في ذلك الوقت، وهو ما تسبب في استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بها حتى الآن.

إجراءات قانونية لإنهاء الأزمة

وأضاف سليمان أن شقيق عمرو زكي ومحاميه الخاص توجها بالفعل إلى مدينة العلمين لإنهاء الأمر قانونيًا، مشيرًا إلى أن اللاعب سيكون في نيابة العباسية لحين الحصول على إفادة رسمية بحفظ القضية، وبعدها تنتهي الأزمة تمامًا.

وشدد على أن كل ما يتردد بشأن ترحيل عمرو زكي أو اتخاذ إجراءات أشد بحقه لا أساس له من الصحة

عمرو ذكي الاهلي الزمالك

