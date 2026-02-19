لسفرة أول يوم رمضان.. طريقة عمل دجاجة محشية فريك في الفرن

قدمت الشيف ساندرا مكاري على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دجاجة محشية فريك في الفرن، فهي من الأكلات الشهية التي يمكنك تقديمها على سفرة إفطار أول يوم رمضان.

مقادير دجاجة محشية فريك في الفرن



● دجاجة

● فريك مغسول ومنقوع ومتصفى

● كبد وقوانص

● بصل أبيض مبشور ناعم

● 2 فص ثوم مفروم

● 1 ملعقة كبيرة زيت

● 1 مكعب زبدة

● قرفة

● 7 بهارات

● ملح

● فلفل أسود

● ماء مغلي

للتتبيلة:

● بصل أبيض مفروم

● 1 ملعقة كبيرة زبادي

● 1 ملعقة كبيرة صلصة

● ملح

● فلفل أسود

للخضار:

● كوسة حلقات

● بطاطس مكعبات

● جزر مكعبات

● فاصوليا

● بسلة

● فلفل ألوان مكعبات

● بصل أبيض مكعبات صغيرة

● ثوم مفروم

● عصير طماطم

● 7 بهارات

● ملح

● فلفل أسود



طريقة تحضير دجاجة محشية فريك في الفرن



في بولة يوضع بصل مفروم , بهارات , ملح , فلفل و تقلب المكونات جيداً للحصول على تتبيلة الدجاج

تتبل الدجاج بالتتبيلة السابقة

في طاسة على النار يوضع مكعب زبدة , كبد , قوانص , فلفل , ملح , بصل مفروم , ثوم مفروم و تشوح المكونات

يضاف فريك مغسول و منقوع و متصفى ثم تقلب المكونات ثم تفرع المكونات من على النار

في طاسة على النار يوضع مكعب زبدة , بصل مفروم , ثوم مفروم , بطاطس مكعبات و تشوح المكونات ثم يضاف جزر مكعبات ثم يضاف باقى الخضار تدريجياً و تقلب المكونات

يضاف عصير طماطم , ملح , فلفل و تقلب المكونات

تحشى الدجاجة بحشو الفريك و الكبد و القوانص

في بايركس يوضع فريك ثم طبقة من الخضار ثم توضع الدجاجة المحشية

في بولة يوضع زبادي , بصل , صلصة , ملح , فلفل و تقلب المكونات جيداً

يوضع الصوص السابق على وجه الدجاجة

يوضع البايركس فى الفرن و يترك حتى تمام الطهى ثم تقدم.