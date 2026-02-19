قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة تعبر عن مخاوفها من تطهير عرقي في غزة والضفة
ليس رونالدو.. هؤلاء يتقاسمون الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في مباراة واحدة
غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الخميس.. سيراميكا كليوباترا في الصدارة
اهتمام في برشلونة بصيام لامين يامال لشهر رمضان
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام
وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وزير الزراعة يوجه بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم كامل للفلاح والمصدرين
"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات
البداية بـ تمرة.. نهلة عبد الوهاب توجه نصائح للمواطنين في رمضان
الأكثر دموية منذ 40 عاماً... انهيار جليدي يودي بحياة 8 متزلجين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لسفرة أول يوم رمضان.. طريقة عمل دجاجة محشية فريك في الفرن

طريقة عمل دجاجة محشية فريك في الفرن
طريقة عمل دجاجة محشية فريك في الفرن
هاجر هانئ

قدمت الشيف ساندرا مكاري على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دجاجة محشية فريك في الفرن، فهي من الأكلات الشهية التي يمكنك تقديمها على سفرة إفطار أول يوم رمضان.

مقادير دجاجة محشية فريك في الفرن


● دجاجة

● فريك مغسول ومنقوع ومتصفى

● كبد وقوانص

● بصل أبيض مبشور ناعم

● 2 فص ثوم مفروم

● 1 ملعقة كبيرة زيت

● 1 مكعب زبدة

● قرفة

● 7 بهارات

● ملح

● فلفل أسود

● ماء مغلي

للتتبيلة:
● بصل أبيض مفروم
● 1 ملعقة كبيرة زبادي
● 1 ملعقة كبيرة صلصة
● ملح
● فلفل أسود
للخضار:
● كوسة حلقات
● بطاطس مكعبات
● جزر مكعبات
● فاصوليا
● بسلة
● فلفل ألوان مكعبات
● بصل أبيض مكعبات صغيرة
● ثوم مفروم
● عصير طماطم
● 7 بهارات
● ملح
● فلفل أسود


طريقة تحضير دجاجة محشية فريك في الفرن


في بولة يوضع بصل مفروم , بهارات , ملح , فلفل و تقلب المكونات جيداً للحصول على تتبيلة الدجاج
تتبل الدجاج بالتتبيلة السابقة
في طاسة على النار يوضع مكعب زبدة , كبد , قوانص , فلفل , ملح , بصل مفروم , ثوم مفروم و تشوح المكونات
يضاف فريك مغسول و منقوع و متصفى ثم تقلب المكونات ثم تفرع المكونات من على النار
في طاسة على النار يوضع مكعب زبدة , بصل مفروم , ثوم مفروم , بطاطس مكعبات و تشوح المكونات ثم يضاف جزر مكعبات ثم يضاف باقى الخضار تدريجياً و تقلب المكونات
يضاف عصير طماطم , ملح , فلفل و تقلب المكونات
تحشى الدجاجة بحشو الفريك و الكبد و القوانص
في بايركس يوضع فريك ثم طبقة من الخضار ثم توضع الدجاجة المحشية
في بولة يوضع زبادي , بصل , صلصة , ملح , فلفل و تقلب المكونات جيداً
يوضع الصوص السابق على وجه الدجاجة
يوضع البايركس فى الفرن و يترك حتى تمام الطهى ثم تقدم.

دجاجة محشية فريك في الفرن مقادير دجاجة محشية فريك في الفرن طريقة تحضير دجاجة محشية فريك في الفرن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

ترشيحاتنا

الهند

الهند: 3 مدارس في نيودلهي تلقت تهديدات إلكترونية بوجود قنابل

رئيس وزراء باكستان يصل إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس السلام

رئيس وزراء باكستان يصل إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس السلام

الأسهم الآسيوية

الأسهم الآسيوية عند قمم قياسية بدعم التكنولوجيا

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد