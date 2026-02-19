باكستان تجدد دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

أكد وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، تضامن بلاده الراسخ مع الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع من أجل نيل حقه في تقرير المصير والحرية والعيش بكرامة.

وقال إسحاق دار - خلال كلمة ألقاها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك بشأن الوضع بفلسطين، ونقل راديو باكستان مقتطفات منها اليوم /الخميس/ - إن باكستان لا تزال منخرطة بشكل كامل في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف دائم للأعمال العدائية والتوصل إلى حل عادل للصراع، مضيفا أن باكستان تثمن جهود السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار الوزير الباكستاني إلى أن انتهاكات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار، وأنشطتها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، تتسبب في تقويض هذه الجهود وتهدد آفاق السلام العادل والدائم.