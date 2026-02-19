قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام
وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وزير الزراعة يوجه بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم كامل للفلاح والمصدرين
"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات
البداية بـ تمرة.. نهلة عبد الوهاب توجه نصائح للمواطنين في رمضان
الأكثر دموية منذ 40 عاماً... انهيار جليدي يودي بحياة 8 متزلجين
استطلاع: توقعات برفع الفائدة اليابانية إلى 1% بحلول يونيو المقبل
الذهب قرب 5 آلاف دولار وسط توترات جيوسياسية وترقب بيانات التضخم الأمريكية
بريطانيا تشدّد على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان
درجات الحرارة المُتوقعة اليوم الخميس 19 فبراير 2026 | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في أول مجلس تنفيذي له .. محافظ البحر الأحمر: جاهزية كاملة للقطاعات الخدمية لاستقبال شهر رمضان

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، اليوم، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لبحث عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتأكيد على جاهزية جميع القطاعات الخدمية للعمل على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال الاجتماع، أن جميع الجهات الحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، تعمل في حالة استعداد دائم، مع تفعيل غرف العمليات وربطها بالمراكز والمدن، للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو أعطال طارئة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق رضا المواطن.

وشدد المحافظ على ضرورة تقديم تقرير يومي من رؤساء المدن بشأن مستوى النظافة العامة، خاصة في مناطق التجمعات والأسواق ومحيط موائد الرحمن، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة مستمرة، حفاظًا على المظهر الحضاري والصحة العامة.

ووجّه محافظ البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد بقطاعي الصحة والإسعاف، مع تمركز سيارات الإسعاف في أماكن الازدحام والتجمعات، خاصة خلال أوقات الذروة وقبل الإفطار، إلى جانب دعم المستشفيات والوحدات الصحية بالأطقم الطبية اللازمة.

كما شدد على تكثيف الحملات الرقابية والمرور الدوري على الأسواق والمحال والمطاعم، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، لا سيما المطابخ المشاركة في إعداد وتجهيز موائد الرحمن، وذلك بالتنسيق بين رؤساء المدن ومديرية الصحة.

واستعرض محافظ البحر الأحمر استعدادات المديريات الخدمية المختلفة، والتي شملت مديريات الصحة، والإسعاف، والزراعة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، والطب البيطري، لضمان توافر السلع الغذائية، وسلامة المعروضات، واستمرار تقديم الخدمات دون انقطاع طوال الشهر الكريم.

كما تطرّق الاجتماع إلى عدد من الملفات المدرجة بجدول الأعمال، من بينها موقف التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، ومتابعة المتغيرات المكانية، وتقنين أراضي وضع اليد، وأداء المراكز التكنولوجية، فضلًا عن موقف تحصيل الإيرادات، والموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 حتى تاريخه.

وناقش المجلس كذلك مشروعات الرصف العاجلة بعدد من المدن، من بينها طريق مرسى علم -إدفو، وطريق القصير- قفط، إلى جانب الموافقة على تخصيص أراضٍ للمنفعة العامة بمدينتي مرسى علم وحلايب، دعمًا لخطط التنمية وتطوير الخدمات.

حضر الاجتماع ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديرو المديريات، وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة.

اخبار البحر الاحمر محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر مدينة الغردقة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

ترشيحاتنا

النائب العام

النيابة العامة تباشر التحقيقات في مقتل محامية سمنود

ارشيفيه

تفحمت الجثتان.. مصرع شابين وإصابة ثلاثة آخرين إثر اشتعال موتوسيكلات بالدقهلية

المتهم

القبض على شخص إدعى تعدى ضابط شرطة عليه

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد