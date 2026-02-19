في أول مجلس تنفيذي له .. محافظ البحر الأحمر: جاهزية كاملة للقطاعات الخدمية لاستقبال شهر رمضان

عقد الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، اليوم، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لبحث عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتأكيد على جاهزية جميع القطاعات الخدمية للعمل على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال الاجتماع، أن جميع الجهات الحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، تعمل في حالة استعداد دائم، مع تفعيل غرف العمليات وربطها بالمراكز والمدن، للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو أعطال طارئة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق رضا المواطن.

وشدد المحافظ على ضرورة تقديم تقرير يومي من رؤساء المدن بشأن مستوى النظافة العامة، خاصة في مناطق التجمعات والأسواق ومحيط موائد الرحمن، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة مستمرة، حفاظًا على المظهر الحضاري والصحة العامة.

ووجّه محافظ البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد بقطاعي الصحة والإسعاف، مع تمركز سيارات الإسعاف في أماكن الازدحام والتجمعات، خاصة خلال أوقات الذروة وقبل الإفطار، إلى جانب دعم المستشفيات والوحدات الصحية بالأطقم الطبية اللازمة.

كما شدد على تكثيف الحملات الرقابية والمرور الدوري على الأسواق والمحال والمطاعم، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، لا سيما المطابخ المشاركة في إعداد وتجهيز موائد الرحمن، وذلك بالتنسيق بين رؤساء المدن ومديرية الصحة.

واستعرض محافظ البحر الأحمر استعدادات المديريات الخدمية المختلفة، والتي شملت مديريات الصحة، والإسعاف، والزراعة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، والطب البيطري، لضمان توافر السلع الغذائية، وسلامة المعروضات، واستمرار تقديم الخدمات دون انقطاع طوال الشهر الكريم.

كما تطرّق الاجتماع إلى عدد من الملفات المدرجة بجدول الأعمال، من بينها موقف التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، ومتابعة المتغيرات المكانية، وتقنين أراضي وضع اليد، وأداء المراكز التكنولوجية، فضلًا عن موقف تحصيل الإيرادات، والموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 حتى تاريخه.

وناقش المجلس كذلك مشروعات الرصف العاجلة بعدد من المدن، من بينها طريق مرسى علم -إدفو، وطريق القصير- قفط، إلى جانب الموافقة على تخصيص أراضٍ للمنفعة العامة بمدينتي مرسى علم وحلايب، دعمًا لخطط التنمية وتطوير الخدمات.

حضر الاجتماع ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديرو المديريات، وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة.