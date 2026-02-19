محافظ البحر الأحمر: الوقت أكبر تحدٍ.. واجتماع أسبوعي لمتابعة المشروعات والمياه والمخلفات

عقد الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن، بحضور رؤساء المدن ، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمختلف مدن المحافظة، والوقوف على نسب الإنجاز الفعلية، والمعوقات التي تعترض التنفيذ، ووضع حلول حاسمة وسريعة لها ، بحضور السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد .

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع أن أكبر تحدٍ يواجه العمل التنفيذي حاليًا هو عامل الوقت، مشددًا على ضرورة “الانتصار عليه” من خلال الالتزام بالجداول الزمنية، وتسريع وتيرة الأداء، وعدم السماح بتأجيل أي ملف يمس مصالح المواطنين. ووجّه بضرورة العرض الدوري والدقيق للموقف التنفيذي لكل مشروع، مع تحديد المسؤوليات بوضوح.

واستعرض رؤساء المدن مطالب كل مدينة على حدة، إلى جانب رؤيتهم للتعامل مع التحديات القائمة، سواء في ملفات البنية الأساسية أو الخدمات اليومية. وناقش المحافظ الحلول المقترحة، موجّهًا بسرعة إزالة المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعدم ترك أي مشكلة دون تدخل مباشر.

وقرر محافظ البحر الأحمر تخصيص يوم كامل لكل مدينة، لمناقشة ملفاتها بشكل تفصيلي، بما يضمن دراسة كل المشروعات والخدمات والمطالب دراسة شاملة، وتحقيق استجابة سريعة وفعالة على أرض الواقع.

كما شدد على عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة تطورات التنفيذ، مع إعطاء أولوية قصوى لملفي مياه الشرب وإدارة المخلفات، باعتبارهما من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. ووجّه أيضًا بعقد لقاءات دورية مع المديريات الخدمية لضمان تكامل الجهود وتحقيق أعلى معدلات أداء خلال المرحلة المقبلة.