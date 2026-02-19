قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
محافظات

محافظ البحر الأحمر: الوقت أكبر تحدٍ.. واجتماع أسبوعي لمتابعة المشروعات والمياه والمخلفات

ابراهيم جادالله

عقد الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن، بحضور رؤساء المدن ، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمختلف مدن المحافظة، والوقوف على نسب الإنجاز الفعلية، والمعوقات التي تعترض التنفيذ، ووضع حلول حاسمة وسريعة لها ، بحضور السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد .

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع أن أكبر تحدٍ يواجه العمل التنفيذي حاليًا هو عامل الوقت، مشددًا على ضرورة “الانتصار عليه” من خلال الالتزام بالجداول الزمنية، وتسريع وتيرة الأداء، وعدم السماح بتأجيل أي ملف يمس مصالح المواطنين. ووجّه بضرورة العرض الدوري والدقيق للموقف التنفيذي لكل مشروع، مع تحديد المسؤوليات بوضوح.

واستعرض رؤساء المدن مطالب كل مدينة على حدة، إلى جانب رؤيتهم للتعامل مع التحديات القائمة، سواء في ملفات البنية الأساسية أو الخدمات اليومية. وناقش المحافظ الحلول المقترحة، موجّهًا بسرعة إزالة المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعدم ترك أي مشكلة دون تدخل مباشر.

وقرر محافظ البحر الأحمر تخصيص يوم كامل لكل مدينة، لمناقشة ملفاتها بشكل تفصيلي، بما يضمن دراسة كل المشروعات والخدمات والمطالب دراسة شاملة، وتحقيق استجابة سريعة وفعالة على أرض الواقع.

كما شدد على عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة تطورات التنفيذ، مع إعطاء أولوية قصوى لملفي مياه الشرب وإدارة المخلفات، باعتبارهما من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. ووجّه أيضًا بعقد لقاءات دورية مع المديريات الخدمية لضمان تكامل الجهود وتحقيق أعلى معدلات أداء خلال المرحلة المقبلة.

محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر الغردقة مدينة الغردقة مدن البحر الاحمر

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

اعتماد المستشفيات الجامعية

GAHAR تبحث مع التعليم العالي تسريع اعتماد المستشفيات الجامعية

لقاء اليوم

النقل: تعاون بين سوبر جيت وبوسطة لتوصيل شحنات المحافظات في نفس اليوم

وزير الزراعة

توجيهات عاجلة من وزير الزراعة: لا تهاون مع التعديات وزيادة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة

بالصور

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

