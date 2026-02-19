محافظ البحر الأحمر يتابع موقف مشروعات موانئ الصيد ومحطة تحلية حلايب

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات موانئ الصيد ومحطة تحلية مياه الشرب بمدينة حلايب.

وذلك بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، و ممثل شركة المقاولون العرب ، ومدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة بالديوان العام.

تناول الاجتماع الوقوف على معدلات التنفيذ الحالية، ومراجعة نسب الإنجاز الفعلية، ورصد المعوقات التي تسببت في بطء بعض الأعمال، مع تحديد أسبابها بدقة ووضع حلول فورية لتلافيها، بما يضمن دفع العمل وتسريع وتيرة التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية والشركة المنفذة، مشددًا على أن مشروعات موانئ الصيد ومحطة التحلية تمثل أولوية تنموية وخدمية لدعم أبناء المدينة وتعزيز البنية التحتية بها.

وخلال الاجتماع، تقرر بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحلية حلايب اعتبارًا من مطلع شهر مارس المقبل، تمهيدًا لدخولها الخدمة الفعلية، بما يسهم في تحسين كفاءة إمدادات مياه الشرب وتلبية احتياجات المواطنين.

كما تم استعراض موقف مشروعات الخطة الاستثمارية، وحجم الاعتمادات المالية التي تم صرفها من الخزانة العامة، إلى جانب ما تم تمويله ذاتيًا، مع التأكيد على إحكام الرقابة على أوجه الصرف وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يحقق أقصى عائد تنموي للمحافظة.