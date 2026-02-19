قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
سحر أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
طريقة عمل الكنافة بالمانجا.. خطوات سهلة جدا
الذهب يتماسك قرب 5000 دولار والفضة تقفز 1% رغم قوة الدولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يتابع موقف مشروعات موانئ الصيد ومحطة تحلية حلايب

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات موانئ الصيد ومحطة تحلية مياه الشرب بمدينة حلايب.

وذلك بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، و ممثل شركة المقاولون العرب ، ومدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة بالديوان العام.

تناول الاجتماع الوقوف على معدلات التنفيذ الحالية، ومراجعة نسب الإنجاز الفعلية، ورصد المعوقات التي تسببت في بطء بعض الأعمال، مع تحديد أسبابها بدقة ووضع حلول فورية لتلافيها، بما يضمن دفع العمل وتسريع وتيرة التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية والشركة المنفذة، مشددًا على أن مشروعات موانئ الصيد ومحطة التحلية تمثل أولوية تنموية وخدمية لدعم أبناء المدينة وتعزيز البنية التحتية بها.

وخلال الاجتماع، تقرر بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحلية حلايب اعتبارًا من مطلع شهر مارس المقبل، تمهيدًا لدخولها الخدمة الفعلية، بما يسهم في تحسين كفاءة إمدادات مياه الشرب وتلبية احتياجات المواطنين.

كما تم استعراض موقف مشروعات الخطة الاستثمارية، وحجم الاعتمادات المالية التي تم صرفها من الخزانة العامة، إلى جانب ما تم تمويله ذاتيًا، مع التأكيد على إحكام الرقابة على أوجه الصرف وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يحقق أقصى عائد تنموي للمحافظة.

محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر مياه الشرب بمدينة حلايب مدينة حلايب مياه الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

ترشيحاتنا

ارشيفي

الحكم على زوجين بريطانيين بالسجن 10 سنوات في إيران بتهمة التجسس

رئيس الوطني الفلسطيني يدين الاعتداء الإسرائيلي على بلدة مخماس شمال شرق القدس

رئيس الوطني الفلسطيني يدين الاعتداء الإسرائيلي على مخماس قرب القدس

الخارجية الروسية: أوروبا تريد إطالة أمد القتال في أوكرانيا قدر الإمكان

روسيا : أوروبا تريد إطالة أمد القتال في أوكرانيا قدر الإمكان

بالصور

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد