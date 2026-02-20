قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عجائب الصلاة على النبي أول جمعة في رمضان.. 40 مكافأة ربانية
مصطفى غريب يقع في ورطة.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هي كيمياء"
سلوكه غير منضبط.. محمد صلاح ينتقد تصرفات لاعب الزمالك
معاريف : تقديرات إسرائيلية ترجح هجوماً أمريكياً على إيران خلال أسبوعين
رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه
رئيس المجلس الأوروبي : نسعى لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا في أقرب وقت
ميشيل يانكون ينفي تقديم شكوى ضد الأهلي: القلعة الحمراء بيتي الثاني
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري
مسلسل درش الحلقة 2.. مصطفى شعبان بشخصية جديدة بعد نجاته واختفائه
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة
الكشف عن لغز ثقب الجاذبية أسفل القارة القطبية.. ما القصة؟
الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالة

معتز الخصوصي

مع حلول شهر رمضان الكريم يزداد جشع التجار بشأن احتكار السلع في الأسواق ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع في الأسواق.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

وأعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك، بالفروع الرئيسية والمنافذ التابعة لها بمحافظات التطبيق، وذلك بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة مع مراعاة طبيعة الشهر الكريم ومتطلبات المواطنين، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتيسير إجراءات الاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقالت الهيئة، إنه تمت إتاحة العمل لفترات مسائية في بعض الفروع والمنافذ بمختلف محافظات المرحلة الأولى للمنظومة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل الإقبال المتزايد على الخدمات الصحية خلال الشهر الكريم، مما يستوجب توفير أوقات عمل مرنة في عدة فروع.

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل

1500جنيه هدية رمضان.. رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة

مسلسل علي كلاي

يارا السكري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيتها في مسلسل علي كلاي

نادي الزمالك

رمضان يثير أزمة بين الزمالك والكاف| تطور جديد

مصرع أكثر من 10 عمال في حادث دهس سيارة نقل بطريق بورسعيد الإسماعيلية

مصرع أكثر من 10 عمال في حادث سيارة بطريق بورسعيد الإسماعيلية

مدير مديرية العمل خلال زيارتها المصابين

مدير مديرية العمل تزور المصابين ضحايا حادث طريق بورسعيد

الأرصاد

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11

وزير الصحة

أول يوم رمضان.. وزير الصحة يحيل مدير مستشفى السلام التخصصي وآخرين للتحقيق لتغيبهم عن العمل

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

