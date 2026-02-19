خلال جولة تفقدية.. مدير أوقاف الوادي الجديد يهنئ العاملين بحلول شهر رمضان المبارك

أجرى فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، جولة تفقدية شملت كافة مكاتب وإدارات ديوان عام المديرية، وذلك لتقديم التهنئة لجميع العاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

​وجسدت هذه الجولة أسمى معاني التلاحم والتقدير المتبادل، حيث حرص فضيلته على المرور بكل مكتب على حدة، مصافحاً الموظفين والعاملين بمختلف درجاتهم الوظيفية، متمنياً لهم صوماً مقبولاً وعملاً متقبلاً في هذا الشهر الفضيل.

​شهدت الجولة مشاهد من التلاحم والمودة، حيث التف العاملون حول مدير عام المديرية في جو سادته البهجة والسرور، وأعرب الموظفون عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة التي ترفع من الروح المعنوية وتؤكد على قيم التواضع والتقدير المتبادل بين القيادة وأبناء المديرية.

​وفي تصريح لفضيلته خلال الجولة، أكد الشيخ رمضان يوسف صالح قائلاً: “إن شهر رمضان هو شهر العمل والإخلاص، وما رأيناه اليوم من تآلف ومحبة بين زملائي في المديرية هو الدافع الحقيقي لنستكمل مسيرة خدمة بيوت الله على أكمل وجه.”

​وعلى هامش الجولة، أكد فضيلة المدير العام على ضرورة تضافر الجهود خلال الأيام القادمة، لضمان جاهزية كافة بيوت الله لاستقبال المصلين في صلوات التراويح والتهجد، وتقديم كافة الخدمات الدعوية واللوجستية التي تليق بالشهر المبارك وأبناء المحافظة.

​واختتمت الجولة بالدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.