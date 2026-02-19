قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مصر ستستمر في جهودها لتدريب الشرطة الفلسطينية.. ونقدر جهود الرئيس ترامب في منع تهجير الفلسطينيين
أسماء جلال ضيفة الحلقة الأولى من برنامج رامز ليفيل الوحش
رامز ليفيل الوحش.. رامز جلال يعلق على ظهور الفنانة أسماء جلال
قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة: مصر والأردن ستدربان الشرطة في القطاع
شعث: نعمل على استعادة الأمن في غزة تحت سلطة واحدة وسلاح واحد
ترامب: مجلس السلام سيتولى الإشراف على الأمم المتحدة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع ملابس أكتوبر
شهيرة تتحفظ على عبارة في برنامج بقناة النهار: حب القرآن مقدم
دعاء الصائم قبل الإفطار.. 6 كلمات تفتح لك أبواب الخيرات.. وهذه أفضل أدعية مستجابة
البتلو بـ415 جنيها.. أسعار اللحوم في أول أيام شهر رمضان الكريم 2026
أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل القطايف بمذاق شهي
تعليق ساخر من ترامب على حضور رئيس الفيفا افتتاح مجلس السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اختتام الندوة الإقليمية حول استراتيجيات تعليم الكبار في حماية الأسرة من التزييف الرقمي

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
أ ش أ

نظم المركز الإقليمي لتعليم الكبار (أسفك – يونسكو مصر) الندوة الإقليمية بعنوان: "بين التشريع والوعي: استراتيجيات تعليم الكبار في حماية الأسرة العربية من التزييف الرقمي"، وذلك برئاسة الدكتور محمد عبد الوارث القاضي مدير المركز، وتحت رعاية محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبمشاركة نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين من مصر والدول العربية.

افتتحت فعاليات الندوة بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور محمد عبد الوارث القاضي، أكد خلالها أهمية تعزيز الوعي الرقمي كأحد أهم أدوات حماية الأسرة العربية في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتزييف الرقمي والتضليل الإعلامي، مشددًا على الدور الحيوي لمؤسسات تعليم الكبار في بناء مجتمع رقمي واعٍ.

وشهدت الندوة مشاركة نخبة من القيادات والخبراء، من بينهم محمد الهمشري، مدير مركز يوكان للدراسات والتدريب، حيث تناول في كلمته التشريعات الحديثة ودورها في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع.. والدكتور محمد أحمد عبده حسن، مسئول التخطيط الاستراتيجي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الذي استعرض مهارات التحقق من المعلومات وكشف التزييف الإعلامي (Media Literacy)، وأهمية تنمية التفكير النقدي لدى الأفراد .. والدكتور شريف صلاح، الخبير التربوي والأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، الذي تناول مفهوم الوالدية الرقمية وأدوات الرقابة الذكية لحماية الأبناء من مخاطر الفضاء الرقمي .. والدكتور يوسف الريمي، رئيس شعبة التخطيط بمركز البحوث والتطوير التربوي بالجمهورية اليمنية، الذي استعرض استراتيجيات تعليم الكبار في بناء الوعي الرقمي وتعزيز المواطنة الرقمية المسئولة.

كما شهدت الندوة حضورا مكثفا لأكثر من ١٤٥ مشاركا من مختلف الدول العربية الشقيقة و جلسة نقاشية ختامية أدارها الدكتور محمد عبد الوارث القاضي، تناولت أبرز التوصيات، والتي أكدت على ضرورة: تعزيز برامج محو الأمية الرقمية ضمن منظومة تعليم الكبار، و نشر ثقافة التحقق من المعلومات ومواجهة التضليل الرقمي، ودعم دور الأسرة في التوجيه الرقمي الآمن للأبناء، وتعزيز التعاون الإقليمي بين المؤسسات التعليمية في مجال التوعية الرقمية.

وقد شهدت الندوة تفاعلًا واسعًا من المشاركين من مختلف الدول العربية، الذين أشادوا بأهمية الموضوع وبدور المركز الإقليمي لتعليم الكبار (أسفك – يونسكو مصر ) في دعم جهود نشر الوعي الرقمي وتعزيز الأمن المجتمعي.

وتأتي هذه الندوة في إطار الدور الريادي للمركز في دعم قضايا تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة، وتعزيز قدرات المجتمعات العربية على مواجهة تحديات التحول الرقمي، وبناء مستقبل رقمي آمن ومستدام.

المركز الإقليمي تعليم الكبار أسفك يونسكو مصر التشريع والوعي استراتيجيات تعليم الكبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

ترشيحاتنا

عمرو الليثي

عمرو الليثي في برنامج إنسان تاني: طمن قلبك في رمضان وتوجه إلى الله

مسلسل أولاد الراعي

نوران ماجد تهدد ماجد المصري بالقتل في أولى حلقات أولاد الراعي

علي قد الحب

بعد عرض الحلقة الأولى.. مواعيد مسلسل على قد الحب

بالصور

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد