اختتام الندوة الإقليمية حول استراتيجيات تعليم الكبار في حماية الأسرة من التزييف الرقمي

نظم المركز الإقليمي لتعليم الكبار (أسفك – يونسكو مصر) الندوة الإقليمية بعنوان: "بين التشريع والوعي: استراتيجيات تعليم الكبار في حماية الأسرة العربية من التزييف الرقمي"، وذلك برئاسة الدكتور محمد عبد الوارث القاضي مدير المركز، وتحت رعاية محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبمشاركة نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين من مصر والدول العربية.

افتتحت فعاليات الندوة بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور محمد عبد الوارث القاضي، أكد خلالها أهمية تعزيز الوعي الرقمي كأحد أهم أدوات حماية الأسرة العربية في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتزييف الرقمي والتضليل الإعلامي، مشددًا على الدور الحيوي لمؤسسات تعليم الكبار في بناء مجتمع رقمي واعٍ.

وشهدت الندوة مشاركة نخبة من القيادات والخبراء، من بينهم محمد الهمشري، مدير مركز يوكان للدراسات والتدريب، حيث تناول في كلمته التشريعات الحديثة ودورها في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع.. والدكتور محمد أحمد عبده حسن، مسئول التخطيط الاستراتيجي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الذي استعرض مهارات التحقق من المعلومات وكشف التزييف الإعلامي (Media Literacy)، وأهمية تنمية التفكير النقدي لدى الأفراد .. والدكتور شريف صلاح، الخبير التربوي والأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، الذي تناول مفهوم الوالدية الرقمية وأدوات الرقابة الذكية لحماية الأبناء من مخاطر الفضاء الرقمي .. والدكتور يوسف الريمي، رئيس شعبة التخطيط بمركز البحوث والتطوير التربوي بالجمهورية اليمنية، الذي استعرض استراتيجيات تعليم الكبار في بناء الوعي الرقمي وتعزيز المواطنة الرقمية المسئولة.

كما شهدت الندوة حضورا مكثفا لأكثر من ١٤٥ مشاركا من مختلف الدول العربية الشقيقة و جلسة نقاشية ختامية أدارها الدكتور محمد عبد الوارث القاضي، تناولت أبرز التوصيات، والتي أكدت على ضرورة: تعزيز برامج محو الأمية الرقمية ضمن منظومة تعليم الكبار، و نشر ثقافة التحقق من المعلومات ومواجهة التضليل الرقمي، ودعم دور الأسرة في التوجيه الرقمي الآمن للأبناء، وتعزيز التعاون الإقليمي بين المؤسسات التعليمية في مجال التوعية الرقمية.

وقد شهدت الندوة تفاعلًا واسعًا من المشاركين من مختلف الدول العربية، الذين أشادوا بأهمية الموضوع وبدور المركز الإقليمي لتعليم الكبار (أسفك – يونسكو مصر ) في دعم جهود نشر الوعي الرقمي وتعزيز الأمن المجتمعي.

وتأتي هذه الندوة في إطار الدور الريادي للمركز في دعم قضايا تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة، وتعزيز قدرات المجتمعات العربية على مواجهة تحديات التحول الرقمي، وبناء مستقبل رقمي آمن ومستدام.