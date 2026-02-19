قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مصر ستستمر في جهودها لتدريب الشرطة الفلسطينية.. ونقدر جهود الرئيس ترامب في منع تهجير الفلسطينيين
أسماء جلال ضيفة الحلقة الأولى من برنامج رامز ليفيل الوحش
رامز ليفيل الوحش.. رامز جلال يعلق على ظهور الفنانة أسماء جلال
قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة: مصر والأردن ستدربان الشرطة في القطاع
شعث: نعمل على استعادة الأمن في غزة تحت سلطة واحدة وسلاح واحد
ترامب: مجلس السلام سيتولى الإشراف على الأمم المتحدة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع ملابس أكتوبر
شهيرة تتحفظ على عبارة في برنامج بقناة النهار: حب القرآن مقدم
دعاء الصائم قبل الإفطار.. 6 كلمات تفتح لك أبواب الخيرات.. وهذه أفضل أدعية مستجابة
البتلو بـ415 جنيها.. أسعار اللحوم في أول أيام شهر رمضان الكريم 2026
أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل القطايف بمذاق شهي
تعليق ساخر من ترامب على حضور رئيس الفيفا افتتاح مجلس السلام
وزير العمل: اجتماعات دورية مع المدرسات لتعزيز التدريب والتشغيل مع المناطق الصناعية

أكد وزير العمل حسن رداد حرصه على عقد اجتماعات دورية، سواء عبر تقنية الفيديو كونفرانس أو من خلال اللقاءات المباشرة، مع مجموعات المديريات المتجاورة والمرتبطة بأنشطة متشابهة، بهدف تعزيز التنسيق وتكامل الجهود وتوحيد الرؤى بما يخدم تطوير منظومة العمل والتشغيل.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير اليوم مع مديريات محافظات القناة " الإسماعيلية والسويس وبورسعيد"، حيث شدد على أهمية العمل المشترك، وسرعة إعداد تقارير ومعلومات موثقة ودقيقة بشأن المناطق الصناعية والاستثمارية، وطبيعة الأنشطة، ونوعية المهن المطلوبة، مع تجهيز حصر واضح ومتكامل لفرص العمل والتدريب والتشغيل.
كما وجّه الوزير بتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ لتعزيز أوجه التعاون بين المديريات، لا سيما في مجال "التدريب من أجل التشغيل"، بما يحقق الربط الحقيقي بين احتياجات سوق العمل وبرامج التدريب، ويسهم في توفير فرص عمل حقيقية ولائقة، ويدعم جهود الدولة في بناء كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة.

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

عمرو الليثي في برنامج إنسان تاني: طمن قلبك في رمضان وتوجه إلى الله

نوران ماجد تهدد ماجد المصري بالقتل في أولى حلقات أولاد الراعي

بعد عرض الحلقة الأولى.. مواعيد مسلسل على قد الحب

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

