الشاعر مصطفى ناصر: حققت حلمي بتعاوني مع الهضبة في أغنية أكتر وأكتر

يتعاون الشاعر مصطفى ناصر لأول مرة مع الهضبة عمرو دياب، في أغنية جديدة تحمل اسم "أكتر وأكتر"، نافسا من خلالها في ماراثون إعلانات رمضان ٢٠٢٦ وذلك لإحدى الشركات العقارية.

وتناول مصطفى من خلال كلماته أهمية الترابط الاجتماعي وقوة العلاقات الإنسانية التي تجمعنا بالمقربين سواء كان أب أو أخ أو صديق أو حتى ابن، ممزوجة بألحان عصرية وجمل لحنية مؤثرة بأنامل الفنان عمرو مصطفى، وذلك تحت قيادة الموزع أسامة الهندي.

وأشار ناصر إلى أنه حقق حلمًا كبيرًا من الأحلام التي طالما راودته منذ الصغر، بتعاونه معه الهضبة عمرو دياب، متمنيًا أن تكون تُنتج سلسلة من النجاحات في المستقبل القريب.

أغاني جديدة لـ مصطفى ناصر

كما ينافس مصطفى ناصر في الماراثون الرمضاني ٢٠٢٦ باكثر من عمل فني، سيتم طرحهم تباعًا على مدار الموسم الرمضاني وليس دفعةً واحدة، كما يتعاون مع كبار النجوم في ألبوماتهم التي يعكفون على تحضيرها حاليًا، منهم: حماقي، إليسا، سميرة سعيد.

أعمال مصطفى ناصر

يختار مصطفى بين الحين والآخر خوض تجارب مختلفة وجديدة، لعل آخرهم حمل مسئولية كتابة كلمات ميني ألبوم بالكامل من توقيعه، وذلك بالتعاون مع الفنان أحمد كامل، والذي ضم في جعبته ٦ أغاني، وهم: "لسه وحشاني"، "من كتر الغياب"، "مين اللي ساب"، "بتحداكي"، "لسه حي"، "بعد مني"، وذلك بالتعاون مع الموزع إسلام الأزرق وعلي الدين عمر، كما أن الألحان كانت بالكامل من لمسات أحمد كامل