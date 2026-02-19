السيطرة على حريق في مركب نيلي عائم بكفر الشيخ| صور

تمكنت الحماية المدنية بكفر الشيخ، اليوم، من السيطرة على حريق شب في مركب سياحي بنهر النيل بدسوق يعمل كقاعة للأفراح والمناسبات بمدينة دسوق.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا بوقوع حادث حريق في مركب عائم بنهر النيل بمدينة دسوق.

على الفور هرعت سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

والتهمت ألسنة اللهب محتويات المركب، وتم السيطرة على الحريق بالكامل، وحصر التلفيات التي وقعت به، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

حرر رجال الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق.