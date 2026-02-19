طرق تناول أدوية الغدة الدرقية في رمضان

يستطيع بعض مرضى الغدة الدرقية الصيام بأمان خاصة عند عدم المعاناة من مرض مزمن اخر ولكن يجب الإنتباه لنوعية الطعام ومواعيد الدواء.

وأوضح دكتور خالد النمر، استشاري امراض القلب وقسطرة الشرايين ، أن توقيت تناول الأدوية في رمضان يحدث فرقا كبيرا في تأثيرها على الإنسان وعلى الفوائد التي يحصل عليها الجسم.

وكشف دكتور خالد النمر أن مرضى الغدة الدرقية يحتاجون إلى اتباع إحدى الطرق التالية لمرور شهر رمضان بسلام ، وهى: تناول تمر وماء أولًا، ثم أخذ الحبة والانتظار لمدة 30 دقيقة أو قبل السحور بعد صيام لا يقل عن 3 ساعات.

أما الخيار الأسهل فهو تناول دواء الغدة الدرقية بعد الإفطار بـ3 ساعات، ثم الانتظار نصف ساعة قبل الأكل.