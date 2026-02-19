جمال شعبان: التأمل والتدبر طريق الإنسان لاكتشاف آيات الله في الآفاق والأنفس

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لـ معهد القلب القومي، أن كل إنسان يجب أن يدرك أهمية التدبر والتعمق في التفكير، موضحًا أن الله منح الإنسان حرية الاختيار، مستشهدًا بقوله تعالى: "فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ".

وأضاف، جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن الإنسان بطبيعته يتأمل ويتفكر باستمرار، وأن الله تعالى قال: "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ"، في إشارة إلى أن التأمل في الكون وفي النفس البشرية يقود إلى إدراك الحقائق الكبرى.

ولفت إلى أن التأمل والتدبر طريق الإنسان لاكتشاف آيات الله في الآفاق والأنفس،وأن المتأمل في تشريح جسم الإنسان سيكتشف عجائب ودلائل مبهرة، مؤكدًا أن باب التفكر والتدبر مفتوح أمام الجميع دون استثناء، وأن الله أتاح المجال لكل إنسان ليتأمل ويتفكر في خلق السماوات والأرض، وصولًا إلى اليقين والمعرفة.