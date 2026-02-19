مناوبات صباحية ومسائية وليلية.. مواعيد البريد المصري في رمضان 2026

أعلن البريد المصري، عن تعديل مواعيد العمل بجميع منافذه خلال شهر رمضان 2026، مع تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات، وإضافة فترة عمل عمل ليلية استثنائية، حيث أصدرت الهيئة القومية للبريد بيانا رسميا يحدد خريطة عملها خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026، في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين وضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية.

مواعيد عمل البوسطة في رمضان

أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه الإجراءات التنظيمية تشمل أكثر من 4600 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة.

وقد تم وضع جدول "مواعيد عمل البوسطة" في رمضان ليوفر مرونة كبيرة للمواطنين، حيث يتضمن فترات عمل صباحية ومسائية، مع استحداث فترة ليلية في عدد من المكاتب الرئيسية، وتمديد ساعات العمل في مناطق التوزيع لدعم خدمات الشحن السريع، مع التأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة لسير العمل لضمان جودة الأداء.

مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان 2026 بمصر

اعتمدت الهيئة القومية للبريد جدول عمل جديد يشمل كافة منافذها، وقد تم تقسيمه لضمان تغطية أوقات مختلفة من اليوم،، وستكون مواعيد فتح البريد في رمضان على النحو التالي:

الفترة الصباحية في كافة مكاتب البريد

تم توحيد مواعيد العمل في كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتبدأ من الساعة 9:00 صباحًا وتنتهي عند الساعة 2:00 ظهرًا.

ساعات العمل في الفترة المسائية الإضافية

تواصل المكاتب الرئيسية والأكشاك وسيارات البريد المتنقلة تقديم خدماتها خلال فترة عمل مسائية إضافية، تمتد من الساعة 2:00 ظهرًا وحتى الساعة 4:00 عصرًا.

الفترة الليلية في المكاتب الرئيسية

استحدثت الهيئة فترة عمل ليلية في 92 مكتب بريد رئيسي، حيث تستقبل هذه المكاتب المواطنين من الساعة 8:00 مساءً وحتى الساعة 11:00 ليلًا.

هل البريد المصري إجازة السبت في رمضان؟

نعم، قررت الهيئة القومية للبريد تشغيل في بعض مكاتب البريد والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة خلال إجازة البريد المصرى لنهاية الأسبوع لخدمة المواطنين، وستكون مواعيد العمل كالتالي:

يوم الجمعة: تعمل المنافذ المحددة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

يوم السبت: تبدأ ساعات العمل من الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي عند الساعة الثالثة عصرًا.

دعم خدمات الشحن السريعة للبريد في رمضان

اعتمدت الهيئة تمديد ساعات الدوام في مراكز التوزيع الرئيسية بكافة المحافظات، رغبة في زيادة سرعة تسليم الطرود ودعم عمليات الشحن السريع طوال شهر رمضان لعام 2026، وتقرر أن تبدأ أوقات العمل الرسمية لهذه الخدمات من الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وشددت الهيئة على دور غرفة المتابعة والتحكم المركزية في مراقبة سير الأداء بكافة المنافذ البريدية خلال الشهر الفضيل، للتأكد من تقديم الخدمة وفق معايير الجودة المعتمدة والتدخل الفوري لمعالجة أي عقبات فنية أو إدارية قد تظهر.