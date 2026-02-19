قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقاء الخميسي: داليا مصطفى قالتلي "إوعي تتنازلي عن جوزك"
يجوز إخراجها من أول رمضان.. تعرف على مقدار زكاة الفطر لعام 2026
لقاء الخميسي: لو رجع بيا الزمن مش هتردد لحظة في الزواج من عبد المنصف
إعلامي: التعاقد مع كامويش جريمة واللي اختاره لازم يتحاسب
الحلقة الثانية من مسلسل توابع.. طارق يطلب من أسماء أبو اليزيد مساعدة نجله
أنا غلطت في حقه .. لقاء الخميسي تفاجئ الجمهور بتصريح مثير عن أوسا
لقاء الخميسي: نجمة شهيرة حاربتني في بدايتي ونور الشريف أنقذني
تنبيه للمصنعين والتجار | عقوبات صارمة على استخدام مؤشرات جغرافية مضللة
سعر أوسط عيار ذهب اليوم 20-2-2026
دينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها.. أحداث الحلقة 2 من مسلسل اتنين غيرنا
عزازي يخطط لإقناع منصور بأن "علي كلاي" ابنه في الحلقة الثانية
3 ركائز اساسية لتعظيم أثر الذكاء الاصطناعي في مصر.. وزير الاتصالات يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مناوبات صباحية ومسائية وليلية.. مواعيد البريد المصري في رمضان 2026

مواعيد البريد المصري
مواعيد البريد المصري
خالد يوسف

أعلن البريد المصري، عن تعديل مواعيد العمل بجميع منافذه خلال شهر رمضان 2026، مع تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات، وإضافة فترة عمل عمل ليلية استثنائية، حيث أصدرت الهيئة القومية للبريد بيانا رسميا يحدد خريطة عملها خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026، في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين وضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية.

مواعيد عمل البوسطة في رمضان 

أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه الإجراءات التنظيمية تشمل أكثر من 4600 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة.

 وقد تم وضع جدول "مواعيد عمل البوسطة" في رمضان ليوفر مرونة كبيرة للمواطنين، حيث يتضمن فترات عمل صباحية ومسائية، مع استحداث فترة ليلية في عدد من المكاتب الرئيسية، وتمديد ساعات العمل في مناطق التوزيع لدعم خدمات الشحن السريع، مع التأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة لسير العمل لضمان جودة الأداء.

مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان 2026 بمصر

اعتمدت الهيئة القومية للبريد جدول عمل جديد يشمل كافة منافذها، وقد تم تقسيمه لضمان تغطية أوقات مختلفة من اليوم،، وستكون مواعيد فتح البريد في رمضان على النحو التالي:

الفترة الصباحية في كافة مكاتب البريد

تم توحيد مواعيد العمل في كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتبدأ من الساعة 9:00 صباحًا وتنتهي عند الساعة 2:00 ظهرًا.

ساعات العمل في الفترة المسائية الإضافية

 تواصل المكاتب الرئيسية والأكشاك وسيارات البريد المتنقلة تقديم خدماتها خلال فترة عمل مسائية إضافية، تمتد من الساعة 2:00 ظهرًا وحتى الساعة 4:00 عصرًا.

الفترة الليلية في المكاتب الرئيسية

استحدثت الهيئة فترة عمل ليلية في 92 مكتب بريد رئيسي، حيث تستقبل هذه المكاتب المواطنين من الساعة 8:00 مساءً وحتى الساعة 11:00 ليلًا.

هل البريد المصري إجازة السبت في رمضان؟

نعم، قررت الهيئة القومية للبريد تشغيل في بعض مكاتب البريد والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة خلال إجازة البريد المصرى لنهاية الأسبوع لخدمة المواطنين، وستكون مواعيد العمل كالتالي:

يوم الجمعة: تعمل المنافذ المحددة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

يوم السبت: تبدأ ساعات العمل من الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي عند الساعة الثالثة عصرًا.

مواعيد عمل البورصة المصرية في رمضان 2026 وجدول جلسات التداول

دعم خدمات الشحن السريعة للبريد في رمضان

اعتمدت الهيئة تمديد ساعات الدوام في مراكز التوزيع الرئيسية بكافة المحافظات، رغبة في زيادة سرعة تسليم الطرود ودعم عمليات الشحن السريع طوال شهر رمضان لعام 2026، وتقرر أن تبدأ أوقات العمل الرسمية لهذه الخدمات من الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وشددت الهيئة على دور غرفة المتابعة والتحكم المركزية في مراقبة سير الأداء بكافة المنافذ البريدية خلال الشهر الفضيل، للتأكد من تقديم الخدمة وفق معايير الجودة المعتمدة والتدخل الفوري لمعالجة أي عقبات فنية أو إدارية قد تظهر.

مناوبات صباحية ومسائية وليلية مواعيد البريد المصري البريد المصري في رمضان 2026 البريد المصري شهر رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

عمرو دياب

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل

1500جنيه هدية رمضان.. رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة

مسلسل علي كلاي

يارا السكري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيتها في مسلسل علي كلاي

ترشيحاتنا

ارشيفية

لقاء الخميسي: تصوير عزاءات الفنانين "سخافة".. والسوشيال ميديا مليانة ناس مريضة

علي قدورة

على قدورة يكشف كواليس خصام 10 أشهر مع عمر كمال: خلاف على اللحن وليس شخصي

حسن قدورة

علي قدورة يكشف كواليس خلافه مع حسن شاكوش: الأمر لم يتعدَ توزيع الأغاني

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف
مرض الخرف
مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق
فول بالسجق
فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

فيديو

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد