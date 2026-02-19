أولادي هم رجالي.. علي قدورة يروي سر وفاء والدته بعد رحيل والده

تحدث مؤدي المهرجانات المعتزل علي قدورة بتأثر بالغ عن والدته، مؤكدًا أنها كانت السند الحقيقي في حياته بعد وفاة والده، حيث تحملت مسؤولية الأسرة كاملة دون تردد، واختارت أن تكرّس حياتها لتربية أبنائها بدلًا من التفكير في الزواج مرة أخرى.

الشكر والامتنان للوالدين

وعبر خلال لقائه في برنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن امتنانه الدائم لوالدته، مشيرًا إلى أنه يحرص في كل ظهور إعلامي على توجيه الشكر لها، تقديرًا لما قدمته من تضحيات.

وأوضح أنها كانت تردد بفخر عبارة «أولادي هم رجالي»، في إشارة إلى اعتمادها عليهم واعتزازها بهم.

آلام الفقد

وأضاف أن آلام الفقد لم تقتصر على رحيل والده فقط، بل امتدت إلى جدته التي كانت تمثل له قيمة خاصة ومكانة كبيرة في قلبه.

وأكد أن ذكراها ما زالت تؤثر فيه بشدة، لافتًا إلى أنه لم يستطع حبس دموعه أثناء الحديث عنها.

وأشار إلى أن جدته كانت مثالًا للبساطة والتقوى، محافظة على صلاتها وقريبة من الله، داعيًا لها بالرحمة وأن يسكنها الله فسيح جناته، كما طالب جمهوره بالدعاء لها.

تجاربه مع الفقد

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تجاربه مع الفقد علمته معنى العائلة الحقيقي، وجعلته أكثر وعيًا بقيمة من يساندونه في أوقات الشدة.