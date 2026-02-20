قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأيام المقبلة الأخطر في تاريخ المنطقة.. الشرق الأوسط على حافة الانفجار وتصعيد أمريكي ضد إيران
جمال شعبان: علامات خطيرة في الجسم تجبرك على كسر الصيام
خبير آثار يطالب بمشروع وطني لتوثيق النقوش الصخرية بسيناء
واشنطن تفرض عقوبات على 3 من قيادات الدعم السريع
المحكمة الابتدائية بالرباط تصدر أحكاما بحق مشجعي نهائي أمم أفريقيا
ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟
حيثيات عودة هيفاء وهبي للغناء في مصر
غرامة مالية كبيرة.. وليد صلاح الدين يحذر لاعبي الأهلي من الدورات الرمضانية
عجائب الصلاة على النبي أول جمعة في رمضان.. 40 مكافأة ربانية
مصطفى غريب يقع في ورطة.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هي كيمياء"
سلوكه غير منضبط.. محمد صلاح ينتقد تصرفات لاعب الزمالك
معاريف : تقديرات إسرائيلية ترجح هجوماً أمريكياً على إيران خلال أسبوعين
رياضة

هشام حنفي يشيد بفوز الأهلى على الجونة

محمد بدران   -  
منار نور

حقق النادي الأهلي فوزا مثيرا علي الجونة بنتيجة 0/1، في المباراة التي جمعت بينهما، امس الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب هشام حنفى نجم الأهلي السابق عبر حسابه على فيسبوك "ثلاث نقاط جديدة في رحلة الدفاع عن اللقب"

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

هشام حنفي الاهلي الجونة فوز الاهلي

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

أول يوم رمضان.. وزير الصحة يحيل مدير مستشفى السلام التخصصي وآخرين للتحقيق لتغيبهم عن العمل

دياب يتزوج ميمي جمال.. أحداث الحلقة الثالثة في مسلسل هي كيميا

أزمة صحية تهدد سما إبراهيم في الحلقة الثانية من عين سحرية

سما إبراهيم: عين سحرية يشهد العديد من المفاجآت تقلب مسار الأحداث

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

