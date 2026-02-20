هند صبري: قررت العودة لدراما رمضان قبل اختيار «مناعة»

قالت الفنانة هند صبري، إن قرارها العودة إلى دراما رمضان كان محسومًا قبل اختيار مسلسل مناعة، موضحة أنها ابتعدت عن الموسم الرمضاني منذ عام 2021 عقب مشاركتها في مسلسل هجمة مرتدة، وذلك بسبب المجهود الكبير الذي تتطلبه الأعمال الرمضانية وضغط التصوير خلالها.

وأضافت أن الحنين إلى أجواء رمضان وجمهوره والمنافسة الدرامية القوية كان الدافع الأساسي وراء العودة هذا العام، مشيرة إلى أن مشروع مسلسل «مناعة» جاء لاحقًا بعد جلسات عمل جمعتها بالمخرج حسين المنباوي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأوضحت صبري، خلال لقائها ببرنامج «رمضان القاهرة» على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية أية الكفوري، أن العمل يقوم على خط درامي يتتبع صعود وسقوط شخصية ترتكب أخطاء وتدفع ثمنها في النهاية، مؤكدة أن فكرة تجسيد شخصية متورطة في تجارة المخدرات كانت جديدة عليها تمامًا.

وشبّهت التجربة دراميًا بأعمال عالمية تتناول العوالم نفسها مثل مسلسل «Narcos»، معتبرة أن هذا النوع من الدراما يعتمد على التحولات النفسية العميقة للشخصيات.

وأكدت أن أكثر ما جذبها إلى الدور هو الجانب الشرير المركب في الشخصية، موضحة أن أي ممثل يستهويه خوض أدوار تحمل مناطق مظلمة وتعقيدات نفسية، خاصة أنها لم تقدم هذا اللون بشكل كامل من قبل.

كما أشادت بفريق العمل، الذي يضم المؤلف عمرو الدالي وصاحب القصة عباس أبو الحسن والمخرج حسين المنباوي، مؤكدة أن وجود هذه الأسماء الكبيرة كان عاملًا حاسمًا في تشجيعها على خوض التجربة رغم ما تحمله من مخاطرة وتوقعات متباينة لدى الجمهور.