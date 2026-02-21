قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان بقنا
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
لم يراعوا حرمة الدم .. قصة إطلاق الرصاص على أب وابنه عقب صلاة التراويح فى القليوبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
د. هبة عيد تكتب: عندما نلتقي بأنفسنا.. لماذا نكون أفضل في رمضان؟

د. هبة عيد
د. هبة عيد

يأتي رمضان كل عام وكأنه رسالة هادئة إلى القلب قبل أن يكون تغييرًا في مواعيد الأيام يتبدّل شيء غير مرئي في الداخل تخفّ وطأة العجلة وتلين حدّة الانفعال ويصبح الإنسان أكثر ميلًا للصمت المتأمل من الضجيج المستنزف لا لأن الحياة صارت أسهل بل لأن النفس وجدت فسحة تعود فيها إلى أصلها النقي بعيدًا عن تراكمات التعب والتشتت.

ففي هذا الشهر فنحن لا نصوم عن الطعام فحسب، بل نصوم من حيث لا نشعر  عن القسوة، وعن الاندفاع وعن الفوضى الداخلية التي تستهلك أعصابنا وتجعلنا أكثر حدّة مما نريد ومع هذا الامتناع الهادئ يبدأ القلب في استعادة حساسيته الأولى يصبح أكثر رهافة تجاه مشاعر الآخرين وأكثر حرصًا على ألا يؤذي، لا بالكلمة ولا بالنبرة ولا حتى بالتجاهل.

حين يجوع الجسد قليلًا، تشبع الروح أكثر وينخفض ضجيج الرغبات فيعلو صوت المعنى يشعر الإنسان أنه ليس مجرد كائن يسابق الوقت بل روح لها احتياجها إلى السكينة، وإلى القرب، وإلى الطمأنينة التي لا يمنحها إنجاز ولا يشتريها انشغال. لذلك نلاحظ أننا في رمضان نميل إلى العفو بسهولة وإلى الصفح دون حسابات طويلة، وكأن القلب يتذكّر طبيعته الرحيمة التي غطّتها قسوة الأيام.

كما أن لرمضان دفئًا اجتماعيًا خاصًا، موائد تجمع ما فرّقته المشاغل ورسائل تصل بعد انقطاع ووجوه نلتقي بها بصدق لا مجاملة فيه يشعر الإنسان أنه ليس وحده في هذا العالم، وأن الروابط التي تجمعه بالآخرين أعمق من الخلافات الصغيرة التي أرهقته هذا الشعور بالانتماء يهدّئ الخوف الخفي في الداخل ويمنح النفس طمأنينة تجعلها أكثر لطفًا وأقل دفاعية.

والأجمل أن رمضان يمنحنا لحظات يومية نادرة نكون فيها مع أنفسنا دون أقنعة لحظات دعاء صادق أو سكون بعد صلاة أو تأمل صامت قبل الإفطار في هذه اللحظات يهدأ كل شيء إلا القلب فيتحدث بصدق لم نعتده نتذكر ما نحتاجه حقًا وما أهملناه، وما أثقلنا دون ضرورة وحين نصغي لأنفسنا بهذا العمق، تتوازن أرواحنا فنصبح أهدأ في الحكم وأرحم في التعامل وأصدق في المشاعر.

لهذا نكون أفضل في رمضان لأننا نكون أقرب إلى حقيقتنا لا إلى أدوارنا لا نتصرف بدافع السباق أو القلق أو الرغبة في إثبات شيء بل بدافع صفاء داخلي يجعلنا نختار اللطف حتى حين نستطيع القسوة ونختار الصمت الحكيم بدل الكلمة الجارحة ونختار حسن الظن بدل التفسير القاسي.

ومع انتهاء الشهر لا تختفي هذه النسخة المضيئة منا لكنها تتراجع خلف عودة الضجيج تعود الأيام مسرعة، وتعود معها الضغوط فنبتعد تدريجيًا عن تلك المساحة النقية التي التقينا فيها بأنفسنا نظن أننا تغيّرنا بينما الحقيقة أننا فقط انشغلنا من جديد.

إن سرّ رمضان ليس في اختلاف الزمن بل في عمق اللقاء مع الذات إنه يذكّرنا بأن داخل كل إنسان نبعًا من الرحمة والسكينة يمكن أن يفيض متى وجد لحظة صدق وهدوء فإذا استطعنا أن نحمل شيئًا من هذا الصفاء معنا بعد انقضائه مثل كلمة طيبة، قلبًا أوسع، نفسًا أكثر طمأنينة فإن أثره يظل ممتدًا لا تحدّه الأيام ولا تنهيه الشهور.

رمضان لا يصنع فينا إنسانًا جديدًا بل يعيدنا إلى الإنسان الجميل الذي كنا عليه قبل أن تثقلنا الحياة وحين نتذوق هذا الصفاء مرة ندرك أن الطريق إليه ليس بعيدًا… إنه يبدأ دائمًا من لحظة هادئة نعود فيها إلى أنفسنا فنجد أن الخير ما زال هناك ينتظر أن نلتقي به من جديد.

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

تكافل وكرامة

400 جنيه لا تكفي .. تحركات عاجلة لزيادة دعم تكافل وكرامة و حماية الأسر المستفيدة

أموال

موعد صرف منحة رمضان.. 7 مزايا للعمالة غير المنتظمة بقانون العمل

النائبة الدكتورة جيهان شاهين

برلمانية: مؤتمر «بناء وطن 2026» يؤكد تسارع خطوات الجمهورية الجديدة وتكامل الأدوار الوطنية

بالصور

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
بيجو 406

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

