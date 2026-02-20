شرارة الحب تشتعل بين دينا الشربيني وآسر ياسين في اتنين غيرنا

بعد محاولة قتل نفسها التي قامت بها الممثلة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني) في مسلسل اتنين غيرنا، والاضطرار إلى قضاء فترة العلاج والنقاهة في منزل دكتور حسن (آسر ياسين) وأسرته، يتحول نفور حسن من نور وعبء تواجدها في منزله، إلى شرارة حب جديد يبدأ بين الطرفين.



وجهة نظر حسن في البداية تتمثل في عدم تورطه وأسرته في كارثة أو مصيبة محتملة، تحدث نتيجة استضافة الممثلة نور التي حاولت قتل نفسها سابقًا، ومن وجهة قد تكرر نفس الأمر بينما هي في منزله، وهو ما قد يعرضهم إلى مشكلات هم في غنى عنها، لكن الأحاديث والمواقف العابرة التي حدثت بين الاثنين بينما نور في المنزل، بالتزامن مع عدم ذهاب حسن إلى موعده الرومانسي، أدى إلى نهاية الحلقة الثالثة باتفاق نور وحسن على موعد رومانسي في ليلة رأس السنة.



اتنين غيرنا من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.



وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.