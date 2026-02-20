قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يهزم حرس الحدود بثنائية ويستعيد وصافة الدوري
إصابة عبد الحميد الدبيبة بأزمة قلبية ونقله إلى إيطاليا لتلقي العلاج
الأرصاد تكشف حالة طقس الغد وتحذر من شبورة كثيفة صباحا
مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام حرس الحدود
بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري
مدمرات المدن | 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟
خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام
فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري
مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات
بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمية درويش تحسم الجدل: صوت مصر لا يخص مطربة واحدة

الفنانة سمية درويش
الفنانة سمية درويش
محمد البدوي

ردّت الفنانة سمية درويش بقوة على الجدل الدائر حول لقب “صوت مصر”، مؤكدة أن الساحة الغنائية لا يمكن اختزالها في اسم واحد مهما كانت مكانته، مشيرة إلى أن مصر تزخر بأصوات كبيرة تستحق التقدير.

وأوضحت خلال استضافتها في برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة الحدث اليوم، أن فترات ابتعادها عن الساحة الفنية ربما أثرت على حجم حضورها الجماهيري، لكنها شددت على أن طموحها لم يكن يومًا صناعة مجد شخصي بقدر ما كان تمثيل مصر بصورة مشرفة فنيًا.

تاريخ الفن المصري

وأكدت أن حلمها الأكبر هو أن تضيف إلى اسم بلدها من خلال أعمال تليق بتاريخ الفن المصري، معتبرة أن النجاح الحقيقي لا يقاس بالألقاب، بل بما يقدمه الفنان من قيمة وتأثير.

سر قوة الأغنية المصرية

وأعربت عن رفضها لفكرة احتكار لقب “صوت مصر”، مشيرة إلى وجود نجمات يمتلكن قدرات استثنائية وجماهيرية واسعة، مثل آمال ماهر، وأنغام، وشيرين عبد الوهاب، ومي فاروق، مؤكدة أن تنوع الأصوات هو سر قوة الأغنية المصرية.

منح الألقاب الفنية 

وشددت على أن منح الألقاب الفنية يجب أن يُترك للجمهور وحده، باعتباره صاحب القرار النهائي في تقييم الفنانين واختيار من يمثلهم فنيًا، مشيرة في ختام حديثها إلى أنها تطمح للوصول إلى مكانة عالمية يعتز بها المصريون، مؤكدة أن الطريق نحو ذلك يتطلب اجتهادًا مستمرًا وإيمانًا بالموهبة والعمل.

سمية درويش الفنانة سمية درويش صوت مصر الفن الألقاب الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

ترشيحاتنا

طلاق لقاء الخميسي

سبب لها حالة انهيار.. لقاء الخميسي تكشف قصة معرفتها بزواج عبد المنصف

كارولين عزمي

انتقلت إلى المستشفى.. إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش

جولة لفعل الخير

جولة إنسانية لفعل الخير.. حقيقة فيديو جابر ومؤمن

بالصور

هل الموز صحي أم سكر متنكر؟.. الفوائد والأضرار والكمية المسموح بها يوميا

القيمة الغذائية للموز
القيمة الغذائية للموز
القيمة الغذائية للموز

أطعمة مناسبة لمرضى القولون العصبي في وجبة السحور.. وأخرى يجب تجنبها

الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور
الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور
الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور

طريقة عمل عصير الدوم.. مشروب رمضاني منعش

طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم

مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد