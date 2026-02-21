أسعار الخضروات اليوم السبت 21-2-2026

يقدم موقع صدي البلد اسعار الخضروات اليوم السبت 21-2-2026
اسعار الخضروات اليوم:
طماطم طبخ وصلصلة 7جنيه للكيلو
- طماطم سلطة 15 جنيه للكيلو
- بطاطس سلق 7 جنيهات للكيلو
- بطاطس بيضاء 12.5 جنيه للكيلو
- بطاطس تحمير 15 جنيه للكيلو
- خيار صنوبر 30 جنيه للكيلو
- جزر بلدى 25 جنيه للكيلو
- بصل أحمر وأبيض 15 جنيهات للكيلو
- بصل أبيض 15 جنيه للكيلو
- كابوتشا 25 جنيه للواحدة
- فلفل رومى 25 جنيه للكيلو
- فلفل ألوان 70 جنيه للكيلو
- فلفل حار 25 جنيه للكيلو
- فلفل هريسة 35 جنيه للكيلو
- باذنجان رومى أسود 15 جنيه
- بنجر طازة 25 جنيه للكيلو
- ثوم بلدى 70 جنيه للكيلو
- ثوم شبكة 30 جنيه
- ثوم مفصص 65 جنيه
- ليمون بلدى 40 جنيه للكيلو
- نعناع بلدى فريش 5 جنيهات
- خس افرنجى 20 جنيه
- زعتر 15 جنيه
- روزمارى 15 جنيه
- سبانخ بلدى 35 جنيه للكيلو
- قلقاس اسكندرانى 35 جنيه للكيلو
- ملوخية بلدى 50 جنيه للكيلو
- فاصولياء خضراء 70 جنيه للكيلو
- سلق 20 جنيه للكيلو
- بسلة سكرى 30 جنيه للكيلو
- كرنبة حشو بلدى 40 جنيه للواحدة
- ورق عنب بناتى 150 جنيه للكيلو
- قرنبيط 30 جنيه للواحدة
- باذنجان حشو 20 جنيه للكيلو
- كوسة حشو العبور 30 جنيه للكيلو
- كوسة كبيرة 25 جنيه للكيلو
- بطاطا اسكندرانى 20 جنيه للكيلو
- بصل أخضر 5 جنيهات