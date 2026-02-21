قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان بقنا
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
لم يراعوا حرمة الدم .. قصة إطلاق الرصاص على أب وابنه عقب صلاة التراويح فى القليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الخضروات اليوم السبت 21-2-2026

خضار
خضار

يقدم موقع صدي البلد اسعار الخضروات اليوم السبت 21-2-2026
اسعار الخضروات اليوم:      
طماطم طبخ وصلصلة 7جنيه للكيلو

-       طماطم سلطة 15 جنيه للكيلو

-       بطاطس سلق 7 جنيهات للكيلو

-       بطاطس بيضاء 12.5 جنيه للكيلو

-       بطاطس تحمير 15 جنيه للكيلو

-       خيار صنوبر 30 جنيه للكيلو

-       جزر بلدى 25 جنيه للكيلو

-       بصل أحمر وأبيض 15 جنيهات للكيلو

-       بصل أبيض 15 جنيه للكيلو

-       كابوتشا 25 جنيه للواحدة

-       فلفل رومى 25 جنيه للكيلو

-       فلفل ألوان 70 جنيه للكيلو

-       فلفل حار 25 جنيه للكيلو

-       فلفل هريسة 35 جنيه للكيلو

-       باذنجان رومى أسود 15 جنيه

-       بنجر طازة 25 جنيه للكيلو

-       ثوم بلدى 70 جنيه للكيلو

-       ثوم شبكة 30 جنيه

-       ثوم مفصص 65 جنيه

-       ليمون بلدى 40 جنيه للكيلو

-       نعناع بلدى فريش 5 جنيهات

-       خس افرنجى 20 جنيه

-       زعتر 15 جنيه

-       روزمارى 15 جنيه

-       سبانخ بلدى 35 جنيه للكيلو

-       قلقاس اسكندرانى 35 جنيه للكيلو

-       ملوخية بلدى 50 جنيه للكيلو

-       فاصولياء خضراء 70 جنيه للكيلو

-       سلق 20 جنيه للكيلو

-       بسلة سكرى 30 جنيه للكيلو

-       كرنبة حشو بلدى 40 جنيه للواحدة

-       ورق عنب بناتى 150 جنيه للكيلو

-       قرنبيط 30 جنيه للواحدة

-       باذنجان حشو 20 جنيه للكيلو

-       كوسة حشو العبور 30 جنيه للكيلو

-       كوسة كبيرة 25 جنيه للكيلو

-       بطاطا اسكندرانى 20 جنيه للكيلو

-       بصل أخضر 5 جنيهات

اسعار الخضروات الخضروات طماطم بطاطس سعر الكيلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ترشيحاتنا

تكافل وكرامة

400 جنيه لا تكفي .. تحركات عاجلة لزيادة دعم تكافل وكرامة و حماية الأسر المستفيدة

أموال

موعد صرف منحة رمضان.. 7 مزايا للعمالة غير المنتظمة بقانون العمل

النائبة الدكتورة جيهان شاهين

برلمانية: مؤتمر «بناء وطن 2026» يؤكد تسارع خطوات الجمهورية الجديدة وتكامل الأدوار الوطنية

بالصور

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
بيجو 406

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد