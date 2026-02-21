حبس 8 متهمين في واقعة إنهاء حياة مشجع خلال فعاليات دورة رمضانية لكرة القدم بطنطا

قررت جهات التحقيق في نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم، السبت، حبس 8 متهمين في واقعة إنهاء حياة مشجع خلال فعاليات دورة رمضانية لكرة القدم بقرية حصة شبشير بمركز طنطا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث.

حبس المتهمين

كان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط 8 أشخاص متهمين في واقعة إنهاء حياة مشجع خلال فعاليات دورة كرة القدم بقرية شبشير حصة بمركز طنطا.

وكانت قرية شبشير الحصة بمركز طنطا شهدت شيوع حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة شاب في نهاية العقد الثاني من عمره على يد شباب آخرين جراء طعنات غادرة بواسطة أداة حادة أثناء فعاليات إحدى الدورات الرمضانية، وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث وفاة الشاب على يد آخرين بسبب مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ أثناء فعاليات الدورة الرمضانية بنطاق قرية شبشير الحصة بدائرة مركز طنطا.

ردع مخالفين

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأفادت التحريات الأولية من المعاينة بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقرب من ملعب القرية حال تدشين مباراة ضمن فعاليات دورة رمضانية لكرة القدم، ما أسفر عن مقتل أحد المتواجدين في المكان.

كما دفعت بسيارة إسعاف، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع بدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

سقوط المتهمين

كما تقرر إيقاف الدورة الرمضانية بالقرية مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات وحرصًا على سلامة الجميع.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.