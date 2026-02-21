قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
حوادث

حبس 8 متهمين في واقعة إنهاء حياة مشجع خلال فعاليات دورة رمضانية لكرة القدم بطنطا

الغربية أحمد علي

قررت جهات التحقيق في نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم، السبت، حبس 8 متهمين في واقعة إنهاء حياة  مشجع خلال فعاليات دورة رمضانية لكرة القدم بقرية حصة شبشير بمركز طنطا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث.

حبس المتهمين 

كان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط 8 أشخاص متهمين في  واقعة إنهاء حياة مشجع خلال فعاليات دورة كرة القدم بقرية شبشير حصة بمركز طنطا.

وكانت قرية شبشير الحصة بمركز طنطا شهدت شيوع حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة شاب في نهاية العقد الثاني من عمره على يد شباب آخرين جراء طعنات غادرة بواسطة أداة حادة أثناء فعاليات إحدى الدورات الرمضانية، وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

تفاصيل الواقعة 

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث وفاة الشاب على يد آخرين بسبب مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ أثناء فعاليات الدورة الرمضانية بنطاق قرية شبشير الحصة بدائرة مركز طنطا.

 

ردع مخالفين 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأفادت التحريات الأولية من المعاينة بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقرب من ملعب القرية حال تدشين  مباراة ضمن فعاليات دورة رمضانية لكرة القدم، ما أسفر عن مقتل أحد المتواجدين في المكان.

كما دفعت بسيارة إسعاف، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع بدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

 

سقوط المتهمين 

كما تقرر إيقاف الدورة الرمضانية بالقرية مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات وحرصًا على سلامة الجميع.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

أسعار الدواجن

الفراخ الحمرا نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

محرك السيارة

كيف تنقذ محرك سيارتك بعد فقدان قوته الحصانية؟

ألسفن

للمغتربين .. أرخص سيارة زيرو اقتصادية في السعودية

أبل

أبل تنسق جلسة استماع مع جون بروسر في قضية تسريبات iOS 26

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.. أحذرها

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

