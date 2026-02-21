لاوتارو مارتينيز يغيب عن إنتر ويهدر مواجهة ديربي ميلانو

تلقى نادي إنتر ميلان ضربة قوية قبل مباريات الفترة المقبلة بعد تأكيد غياب مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بسبب الإصابة التي لحقت بعضلات ساقه خلال مواجهة بودو جليمت في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" أن فترة غياب لاوتارو ستتراوح بين 3 و4 أسابيع، ما يعني بالتأكيد غيابه عن ديربي ميلانو المرتقب ضد جاره اللدود ميلان يوم 8 مارس ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

وسيخوض إنتر قبل الديربي مباريات مهمة، إذ سيواجه ليتشي اليوم، ثم بودو جليمت في الإياب، يليه لقاءات ضد جنوى وكومو، قبل الاستعداد لمواجهة ميلان.

ويعتبر غياب لاوتارو مارتينيز خسارة كبيرة للنيراتزوري، لا سيما أنه أحد أبرز أسلحة الفريق الهجومية هذا الموسم، رغم توافر بدائل مثل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو وأنجي يوان بوني.

ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 61 نقطة بعد 25 جولة، فيما يسعى الفريق لاستعادة توازنه بعد الخسارة الثقيلة 1-3 أمام بودو جليمت في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا الخميس الماضي.