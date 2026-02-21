تارا عبود تخاطر بحياتها لإنقاذ حبيبها من قوات الاحتلال في صحاب الأرض

تخاطر تارا عبّود بحياتها حين تقرر مساعدة نضال على الاختباء وتوفير ملاذ آمن له من ملاحقة قوات الاحتلال بعد أن قتل أحدهم ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "صحاب الأرض" الذي يُعرض على قنوات DMC بالتوازى مع عرضه على منصة Watch It ضمن قائمة الأعلى مشاهدة.



يبحث جيش الاحتلال عن نضال حبيب كرمة في أزقة الحي الذي تسكن به، وقاموا بتسيير دوريات تحذر السكان من وجود نشطاء و مخربين بينهم وأن جيش الدفاع لن يتهاون معهم حفاظاً على أمن وسلامة إسرائيل، جاء ذلك إثر حادث مقتل رجل الأمن الاسرائيلى على يد نضال بعدما حاول الاعتداء على كرمة.



وذلك بعد أن أقدمت كرمة على خطوة جريئة بدعوة نضال للمكوث فى غرفة غير مسكونة أسفل شقتهم، اعترض نضال على هذه الخطوة حتى لا يصيبها مكروه ولكنه استجاب لرغبتها ولو بشكل مؤقت حتى تهدأ وتطمئن.



هل ستنجح كرمة فى مساعدة نضال وهل الحب وحده يكفى للفرار من بطش الاحتلال وتبعات الحرب؟



مسلسل "صحاب الأرض" معالجة وسيناريو وحوار عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي، وتشارك تارا عبود بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم من العالم العربي، من بينهم إياد نصار، منة شلبى، كامل الباشا، آدم بكري، ديانا رحمة، كيرا يغنم وسارة يوسف.