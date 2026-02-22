قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

على زغاريد المستشفى .. أحمد مالك يزفّ هدى المفتي في لحظات مؤثرة بسوا سوا

على زغاريد المستشفى أحمد مالك يزفّ هدى المفتي في لحظات مؤثرة بسوا سوا

خطف أحمد مالك وهدى المفتي القلوب بلحظة إنسانية خالصة، تحوّلت فيها جلسة علاج كيماوي إلى فرح صغير. لم يكن حقيقيًا، لكنه كان كافيًا ليمنح أحلام دقيقة فرح وسط الألم، ويؤكد أن الحب أحيانًا يعرف كيف يصنع بهجته حتى في أصعب الظروف، في مشهد استثنائي ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل سوا سوا.
شخصية إبراهيم التي يقدمها أحمد مالك دخلت غرفة العلاج حاملاً ورد، وبقلب ممتلئ برغبة أن يخفف عن أحلام. في لفتة بسيطة لكنها شديدة الرمزية، حوّل الكمامة إلى بابيون، وغطاء سرير المستشفى إلى طرحة، وكأن المكان كله يتواطأ مع خياله ليصنع لها يومًا استثنائيًا.
على أنغام أغنية «وحياة عينيك» لـ شادية، بدأت الزغاريد تتعالى داخل المستشفى. الممرضات والمرضى شاركوا في اللحظة، وتحولت الغرفة الباردة إلى مساحة دفء واحتفال، كأن الجميع قرر أن يصدق الحلم ولو لدقائق.
مسلسل سوا سوا يدور حول إبراهيم وأحلام، شابان يحاولان تحقيق أبسط أحلامهم أن يكونا سوياً، لكن الظروف المحيطة بهم تعيق بين ذلك، المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي عدد من الممثلين، منهم أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، خالد كمال، حسني شتا ويقدّم معالجة تميل إلى الواقعية، تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد.

