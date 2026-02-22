برلمانية: التعدي على الأراضي الزراعية خطر وخيانة لحق الأجيال

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار ملف التعديات على الأراضي الزراعية «أمنًا قوميًا»، تعكس إدراك الدولة لخطورة المرحلة وأهمية الحفاظ على كل شبر من الرقعة الزراعية.

وأضافت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الأرض الزراعية لم تعد مجرد مورد اقتصادي، بل أصبحت ركيزة أساسية للأمن الغذائي المصري، مشددة على أن الانتقال من سياسة إزالة المخالفة بعد وقوعها إلى منهج المنع المبكر يمثل تحولًا حاسمًا في إدارة هذا الملف، ويؤكد أن الدولة لن تسمح بأي تهاون أو تجاوز، خاصة في مراحل البناء الأولى.

الحفاظ على الأراضي الزراعية مسؤولية مشتركة

وأوضحت عضو مجلس النواب أن مطالبة رئيس الوزراء المحافظين بتقديم بيانات رقمية دقيقة ومحدثة بشأن حالات التعدي وزمن الرصد والإزالة ونسب العود، يعكس توجهًا نحو الحوكمة والانضباط والرقابة الفعلية، وليس مجرد التعامل الإداري التقليدي مع المخالفات.

وشددت العسيلي على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، مؤكدة أن أي تعدٍ يمثل إهدارًا لحقوق الأجيال القادمة وتهديدًا مباشرًا لاستقرار الدولة الغذائي والاقتصادي.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن مجلس النواب سيدعم بقوة كل الإجراءات التشريعية والرقابية التي تضمن حماية الرقعة الزراعية، قائلة: «لن نسمح بأن يُهدر فدان واحد تحت أي مبرر، فالأرض الزراعية خط أحمر وأمن قومي لا يقبل المساومة».