فريق بحثي متخصص يضع حلولا علاجية لأشجار الزيتون بمطروح

تفقد فريق الانتاج النباتي لمشروع برايد بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح برئاسة الدكتور وائل غيث وبمصاحبة المهندس أحمد رشاد سلمان والمهندسة أمل محمد الحقول الارشادية النموذجية لزراعات الزيتون في راس وادي ماجد والتقي مع مجموعة من المزارعين.

وأوضح الدكتور وائل غيث أن الزيارة تناولت الأسلوب الأمثل لدفع عملية التزهير والعقد وثبات العقد بالتسميد ارضيا ورشا بمركبات عالية الفوسفور والبوتاسيوم ومخلوط العناصر الصغري المخلبية ومركبات الكالسيوم بورون.

كما تم بحث الأسلوب الأمثل في وضع برنامج لمكافحة الحشرات القشرية وديدان براعم الزيتون وكيفية المحافظة علي نظافة الحقل بالرش الدوري طوال الموسم

وشدد غيث على ضرورة الاهتمام بمكافحة الحشائش الارضية مع تجنب استعمال اسمدة اغنام الرعي بشكل مباشر في التسميد الارضي مع التنبيه الشديد علي ضرورة اخضاعها لعمليات تحلل وتحويل لكومبوست حتي تلائم عمليات التسميد دون الاثار الجانبية للحشائش المصاحبة.

كما تم الاتفاق علي ضرورة اخضاع الاشجار المسنة المتخشبة لتقليم التجديد اعتبارا من الموسم المقبل حتي تسترجع قوتها علي التزهير والاثمار كسابق عهدها.