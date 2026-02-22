قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
الحكومة: خريطة صناعية متكاملة للفرص الاستثمارية وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
نتنياهو: نعمل على تشكيل تحالف جديد ضد المحورين الشيعي المنهار والسني المتشكل
محافظات

فريق بحثي متخصص يضع حلولا علاجية لأشجار الزيتون بمطروح

خلال مرور لجنة التنمية المستدامة
خلال مرور لجنة التنمية المستدامة
ايمن محمود

تفقد فريق الانتاج النباتي لمشروع برايد بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح برئاسة الدكتور وائل غيث وبمصاحبة المهندس أحمد رشاد سلمان والمهندسة أمل محمد الحقول الارشادية النموذجية لزراعات الزيتون في راس وادي ماجد والتقي مع مجموعة من المزارعين.

وأوضح الدكتور وائل غيث أن الزيارة تناولت الأسلوب الأمثل لدفع عملية التزهير والعقد وثبات العقد بالتسميد ارضيا ورشا بمركبات عالية الفوسفور والبوتاسيوم ومخلوط العناصر الصغري المخلبية ومركبات الكالسيوم بورون.

كما تم بحث الأسلوب الأمثل في وضع برنامج لمكافحة الحشرات القشرية وديدان براعم الزيتون وكيفية المحافظة علي نظافة الحقل بالرش الدوري طوال الموسم

وشدد غيث على  ضرورة الاهتمام بمكافحة الحشائش الارضية مع تجنب استعمال اسمدة اغنام الرعي بشكل مباشر في التسميد الارضي مع التنبيه الشديد علي ضرورة اخضاعها لعمليات تحلل وتحويل لكومبوست حتي تلائم عمليات التسميد دون الاثار الجانبية للحشائش المصاحبة.

كما تم الاتفاق علي ضرورة اخضاع الاشجار المسنة المتخشبة لتقليم التجديد اعتبارا من الموسم المقبل حتي تسترجع قوتها علي التزهير والاثمار كسابق عهدها.

مطروح محافظة مطروح

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

المتهمين

والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

منها الشاي والقهوة.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في السحور

أفضل مصادر البروتين في السحور

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

