نائب: تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل باطلة وتخالف القانون الدولي

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ، رفضه التام للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، والتي تضمنت مزاعم باطلة حول أحقية الكيان المحتل في أراضٍ فلسطينية وعربية، استنادًا إلى تفسيرات دينية مسيّسة ومرفوضة جملةً وتفصيلًا.

وقال النائب محمد نوح، في تصريحات له اليوم، أن مثل هذه التصريحات الخطيرة والاستفزازية، تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدًا جسيمًا لأمن المنطقة واستقرارها، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الرؤية التي طرحها السفير تتعارض بشكل مباشر مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك مع الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، والعمل على إعادة الإعمار في القطاع، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشاد نوح بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تلك التصريحات الصادرة، مؤكدًا أن البيان المصري يعكس ثوابت الدولة المصرية الراسخة تجاه القضية الفلسطينية ورفضها لأي تصريحات أو مواقف تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، قائلا: «مصر لن تقبل بأي محاولات لفرض أمر واقع جديد يخالف قرارات الشرعية الدولية».