فنانة سورية: لم أعد أخاف من الفراق ونفسي في فرحة تكون قريبة

تحدثت الفنانة السورية مرام علي، عن تحوّل نظرتها لفكرة الفراق والموت، مؤكدة أنها كانت تخشى دائمًا فقدان الأشخاص القريبين منها، إلا أن وفاة عدد من أقاربها جعلتها أكثر اقتناعًا بطبيعة الحياة وما تحمله من لحظات رحيل وحرمان.

وأوضحت مرام على، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنها مرت بتجارب فراق عديدة في حياتها، ليس فقط بفقدان الأحبة، بل أيضًا بابتعاد أشخاص عنها وهم على قيد الحياة، مشيرة إلى أن هذه المواقف ساعدتها على تجاوز خوفها من رحيل المقربين، مضيفة: «اليوم لم أعد أخاف من الفراق».

وكشفت مرام على عن تجربة شخصية مؤثرة، قائلة إنها حلمت في وقت سابق بوفاة والدها ولم تكن قادرة على فعل شيء، قائلة: «بقالي كتير مفرحتش، ولا يسعدني أي شيء مهما كان، ومحتاجة فرحة قريبة، كأحضر فرح حد وأشوف إنجاز لحد أفرح بيه».