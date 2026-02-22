مرام علي: محمد رمضان ثقته بنفسه قوية جدا.. ونفسي أشتغل مع منى زكي وياسمين عبد العزيز

ردّت الفنانة السورية مرام علي، على سؤال حول إمكانية العمل مع الفنانين محمد رمضان وأحمد العوضي، معربة عن قبولها للتعاون مع الاثنين، قائلة: «أوافق على العمل مع محمد رمضان وأحب ذلك أي عمل قادم يوافق التعاون مع أحمد العوضي».

وأضافت مرام على، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، عبر شاشة «القاهرة والناس»،: «بحب محمد رمضان، عمره ما اتسلم وهذا شيء في شخصيته، ولم يستسلم ومؤمن بنفسه. كل شخص مرّ به غير مسيرته الفنية، بحب شخصية محمد رمضان والثقة اللي فيه، هو فنان مميز وقوي جدًا وبحب شخصيته أووي».

وتحدثت مرام علي عن شهرة الفنانة كندة علوش وجومانا مراد، قائلة إن كل واحدة منهن لها شهرتها في مرحلة معينة، مشيرة إلى أن الاتنين شهرتهما كبيرة، إلا أن كندة علوش شهرتها أكبر في مصر، وأعربت عن إعجابها بعدد من الفنانات المصريات، قائلة: «بحب ياسمين عبدالعزيز ومنى ذكي ومنه شلبي، وبحب أشتغل معاهم».



