مرام علي تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد فهمي بعد مسلسل "اتنين قهوة"

علقت الفنانة السورية مرام علي، على الأنباء التي انتشرت مؤخراً حول علاقة الارتباط بينها وبين الفنان أحمد فهمي، وذلك بعد العمل الدرامي الاخير لهما «اتنين قهوة»، موضحة أن الأمر «إشاعة».

وقالت مرام على، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، : «إشاعة كانت عن ارتباطي بأحمد فهمي.. بحب أحمد فهمي وبحترمه جدًا على المستوى الشخصي والمهني، وفكرة ارتباطنا إشاعة بتضحك».

وأضافت مرام علي أنها اكتشفت الإشاعة من أحمد فهمي نفسه، وليس من الآخرين، موضحة أن هناك أشخاصًا قد يطلقون شائعات دون أسباب حقيقية، مؤكدة أن علاقاتها، سواء كانت صداقة أو حب، يمكن تخطيها، مشيرة إلى تعلقها بأسرتها بشكل كبير، وأن تجربة الغربة لم تؤثر عليها بشكل كبير.

وأوضحت مرام على أنها ستكون موافقة إذا تقدم لها فنان أو شخص مصري للخطبة، مضيفة: «أنا أحب مصر جدًا وأصبح مشتاقة لمصر حال الخروج منها».

