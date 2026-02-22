قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قانتين لله.. آلاف المصلين يحيون الليلة الخامسة من رمضان في الجامع الأزهر
"صحاب الأرض" الحلقة 5.. حوار مؤثر بين منة شلبي وإياد نصار ودخول المساعدات المصرية غزة
وزير الري يشارك في احتفالية يوم النيل بـ جنوب السودان
جون هيلي: بريطانيا ستجعل 2026 عام نهاية الحرب الأوكرانية
مسلسل على قد الحب الحلقة الخامسة.. نيللي كريم تخوض رحلة علاجها النفسي
ماهر نقولا: النظام الإيراني يوجه رسائل مزدوجة للداخل والخارج في ظل تصاعد التوتر
القبض على سائق توك توك تعدى على طالب بالسب والضرب في الغربية
سائق تريلا والقبض بالدولار.. رامز جلال ينهال بالسخرية على مصطفى غريب
البنك المركزي يعلن توقعاته بشأن النمو خلال العام الجاري .. تفاصيل
بعد مقتل 13 جنديا.. تشاد تغلق معابرها الحدودية مع السودان
هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
برشلونة يقتنص صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد بالفوز على ليفانتي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مرام علي: الدراما السورية في طريقها للصدارة وسنحقق نجاحات كبيرة

مرام علي
مرام علي

قالت الفنانة السورية مرام علي، إن الدراما السورية شهدت تطورًا كبيرًا، مؤكدة أنهم عاشوا خلال السنوات الماضية حالة من التراجع، مضيفة: «هذا العام سنحقق نجاحات كبيرة».

وأوضحت مرام على، خلال لقاءها مع برنامج «حبر سري»، على شاشة «القاهرة والناس»، أنها ترفض وضع تصنيفات مسبقة للأعمال الدرامية، قائلة: «مش أنا اللي بصنف.. الجمهور هو اللي بيصنف»، مشددة على أنه ليس من الطبيعي أو الدائم أن تظل الدراما السورية أو المصرية في مركز متقدم باستمرار.

وأشارت مرام على إلى أن الصناعة تمر بفترات هبوط وتراجع، وهو ما حدث للدراما السورية في الفترة الماضية، مشددة على أن المرحلة الحالية مختلفة وتحمل مؤشرات قوية لتحقيق نجاحات جديدة، مؤكدة أن الأعمال الدرامية هذا العام قوية وقادرة على تحقيق حضور لافت، قائلة: «كان المفروض أكون موجودة في الدراما السورية، ولكن اعتذرت».

وكشفت مرام على عن أسباب اعتذارها، موضحة أنها صورت مسلسلًا في مصر مكوّنًا من 15 حلقة، استغرق وقتًا طويلًا للغاية، وكان من المفترض الانتهاء منه في موعد محدد، إلا أن فترة التصوير امتدت، وهو ما تسبب في تأخرها عن المشاركة في عمل درامي خلال موسم رمضان.

مرام علي حبر سري اسما إبراهيم

