مرام علي: الدراما السورية في طريقها للصدارة وسنحقق نجاحات كبيرة

قالت الفنانة السورية مرام علي، إن الدراما السورية شهدت تطورًا كبيرًا، مؤكدة أنهم عاشوا خلال السنوات الماضية حالة من التراجع، مضيفة: «هذا العام سنحقق نجاحات كبيرة».

وأوضحت مرام على، خلال لقاءها مع برنامج «حبر سري»، على شاشة «القاهرة والناس»، أنها ترفض وضع تصنيفات مسبقة للأعمال الدرامية، قائلة: «مش أنا اللي بصنف.. الجمهور هو اللي بيصنف»، مشددة على أنه ليس من الطبيعي أو الدائم أن تظل الدراما السورية أو المصرية في مركز متقدم باستمرار.

وأشارت مرام على إلى أن الصناعة تمر بفترات هبوط وتراجع، وهو ما حدث للدراما السورية في الفترة الماضية، مشددة على أن المرحلة الحالية مختلفة وتحمل مؤشرات قوية لتحقيق نجاحات جديدة، مؤكدة أن الأعمال الدرامية هذا العام قوية وقادرة على تحقيق حضور لافت، قائلة: «كان المفروض أكون موجودة في الدراما السورية، ولكن اعتذرت».

وكشفت مرام على عن أسباب اعتذارها، موضحة أنها صورت مسلسلًا في مصر مكوّنًا من 15 حلقة، استغرق وقتًا طويلًا للغاية، وكان من المفترض الانتهاء منه في موعد محدد، إلا أن فترة التصوير امتدت، وهو ما تسبب في تأخرها عن المشاركة في عمل درامي خلال موسم رمضان.